Рецидивист обвинил полицейского из Челябинска в изнасиловании резиновой дубинкой

В Челябинске задержали сотрудника патрульно-постовой службы. Мужчину подозревают в насилии над задержанным гражданином. Что именно случилось 6 мая в отделе «Ленинский» силовики пока не говорят.

«САМ СИДЕЛ ЗА ГРАБЕЖ И УБИЙСТВО»

В полиции инцидент комментируют скупо и сухо. И акценты смещают на личность самого потерпевшего.

— Дежурному сообщили, что в Ленинском районе пьяный мужчина пытается сломать входную дверь в квартиру своей знакомой. На место происшествия незамедлительно прибыл экипаж патрульно-постовой службы. Правонарушителя доставили в районный отдел полиции. Им оказался 44-летний мужчина, ранее судимый за убийство и кражу. По имеющейся информации, в ходе разбирательства сотрудники ППС применили недозволенные методы воздействия, — говорят в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Назначена служебная проверка. В отдел полиции направлена специальная комиссия службы собственной безопасности МВД и других подразделений полицейского главка.

ТОГДА ПОЛИЦЕЙСКИЙ ДОСТАЛ ДУБИНКУ

Из других источников, неофициальных, известно больше. Говорят, что в отделе рецидивист вел себя вызывающе и буянил. Тогда один полицейский избил задержанного, а потом изнасиловал резиновой дубинкой. Мужчина ушел домой и никому ни о чем не сказал. Может быть, постыдился. Или не верил, что найдется управа на полицейских. Ведь заявление ему пришлось бы писать в тот же отдел. Вместо этого он еще глубже погрузился пьянку.

О происшествии стало известно со слов потерпевшего, когда на следующий день, 7 мая, от полученных травм он потерял сознание прямо на улице и попал в реанимацию местной больницы. Свои тяжелые травмы мужчина объяснил нападением полицейского. Медики тоже молчать не стали и, как требуют правила внутреннего распорядка, заявили об этом в полицию.

НАКАЖУТ И РЯДОВЫХ, И НАЧАЛЬНИКОВ

Возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Если внимательно читать закон, это косвенно подтверждает версию о дубинке. В пункте а) говорится о «применении насилия», а в пункте б) сказано о «применении оружия и специальных средств».

Однако говорить прямо о случившемся в полицейском участке Следственный комитет не советует.

— До суда будет неправильно высказываться публично о деталях дела. Могу подтвердить только то, что сотрудник правоохранительных органов нанес задержанному травмы, превысив свои служебные полномочия, — заявил КП-Челябинск старший помощник руководителя Следственного управления СУ России по Челябинской области Владимир Шишков.

По ходатайству следователя полицейского на два месяца заключили под стражу. Не исключено, что после проверки подозреваемых станет больше.

— Если вина наших сотрудников подтвердился, они будут наказаны по закону. А руководители понесут строгую дисциплинарную ответственность, — замечают в полиции.