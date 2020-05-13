Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 13 мая 2020 года: в больницах больше не умирают

Магнитогорск после праздников вздохнул свободнее: коронавирус стал не так агрессивен. За минувшие сутки инфекция подтвердилась лишь у нескольких человек, в больницах города перестали умирать пациенты с COVID-19. Сейчас в Магнитке, по данным оперативного штаба, подтверждены 304 случая коронавируса. Больше 50 пациентов уже поправились. В больницах города умерли шесть человек.

Первым был 51-летний мужчина с сахарным диабетом и гипертоней. Потом 57-летний доктор из Брединского района — у него развилась тяжелая пневмония. И уже в майские праздники погибли две женщины-пенсионерки со слабым сердцем (67 лет и 81 год), 68-летняя пациентка с тяжелой пневмонией и 76-летняя женщина с больной почкой.

Со вторника, 12 мая, в Магнитогорске, как и на всей территории Челябинской области, действует масочный режим. Появляться без маски в магазинах, больницах, госучреждениях, на рабочем месте нельзя. Индивидуальные защитные средства обязательны и в общественном транспорте, в том числе и в такси. За их отсутствие можно схлопотать штраф от одной тысячи до 30 тысяч рублей. Минувший день показал, что пока это осознали не все горожане — многие до сих пор ходят без масок. Но полицейские не спешат составлять протоколы — пока проводят разъяснительные беседы.

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Кстати, в местной полиции подсчитали, что за весь период, пока в городе действует режим самоизоляции, на нарушителей было составлено 1,5 тысячи протоколов. Больше 250 из них — за последние дни.

В очередном обращении к нации Владимир Путин пообещал россиянам пособия на всех детей в возрасте 3-15 лет. Многие горожане вчера попытались подать заявку на эту выплату на сайте Госуслуги. Но портал не выдержал большой нагрузки — сервис временно недоступен. И все же без обещанных денег никто не останется. Выплаты начнутся только в июне, а подать заявление можно до 1 октября.

Также в городе продолжают раздавать продуктовые наборы людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию. По телефону горячей линии 8 (3519) 49-85-40. Заказать продукты могут:

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— одинокие пенсионеры старше 65 лет, не имеющие близких и родственников;

— малообеспеченные многодетные семьи, получающие пособие на ребенка;

— семьи, имеющие детей инвалидов;

— малообеспеченные семьи с одним родителем, то есть матери-одиночки, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающие инвалиды 3 группы и семьи инвалидов 3 группы.

Получить консультацию по другим вопросам, связанным с эпидемией коронавируса, можно по телефону горячей линии 8 (3519) 49-04-74 с 8.30 до 17.30 в будни и с 9.00 до 18.00 по выходным.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на ранее утро 13 мая 2020 года.

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