Южноуральцы чаще стали оплачивать коммунальные услуги онлайн

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области — ООО «Уралэнергосбыт» — отмечает, что оплаты в режиме онлайн за апрель 2020 года выросли вдвое по сравнению с мартом. Особенно сервис востребован у жителей крупных городов — Челябинска, Златоуста, Миасса, Кыштыма и Магнитогорска.

При этом поступление средств через банковские сервисы сократилось, сообщает пресс-служба «Уралэнергосбыт». В сравнении с предыдущим месяцем плата за электроэнергию в апреле через «Челябинвестбанк» уменьшилась на 28%, через «Челиндбанк» — на 6%. Наименьшее падение платежей в период самоизоляции зафиксировано через сервисы «Сбербанка» — 2%.

В компании снижение оплаты через банковские системы связывают с закрытием многих отделений и точек оплаты системы «Город». При этом наблюдается рост использования онлайн-сервисов.

— В первый месяц самоизоляции потребителям за короткий период времени пришлось привыкать к новым условиям взаимодействия со сбытовой компанией, — комментирует директор по работе с клиентами «Уралэнергосбыт» Андрей Святых. — Кто-то самостоятельно освоил дистанционные сервисы оплаты, кто-то обратился в наш контакт-центр за консультацией. Некоторые брали ответственность за своих близких и подключали их лицевые счета к своему личному кабинету. Но, несмотря на ответственное отношение части южноуральцев, поступление средств за потребленную электроэнергию все же снизилось, в среднем на 10%.

В период самоизоляции в компании по-прежнему рекомендуют оставаться дома и использовать дистанционные способы оплаты энергоресурсов: личный кабинет «Уралэнергосбыт», онлайн- и мобильные сервисы ПАО «Сбербанк России», ПАО «Челиндбанк» и ПАО «Челябинвестбанк», приложение «Система Город 74». Оплатить отопление и горячее водоснабжение жителям Челябинска можно в банках-партнерах, в личном кабинете АО «УСТЭК-Челябинск» и ООО «ГЦНКП».

Ответственных южноуральцев ждет бонус: при оплате электроэнергии в личном кабинете «Уралэнергосбыт» до 10 числа каждого месяца и передаче показаний до 25 числа, они смогут принять участие в розыгрыше бытовой техники в каждом квартале. С условиями розыгрыша можно ознакомиться на сайте.