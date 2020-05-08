2020-05-13T11:56:13+03:00
Общество

Глава Курчатовского района поздравил ветеранов с Днем Победы

9 Мая — это особенная дата для каждого из нас
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Сергей Антипов поздравил ветеранов войны, тружеников тыла и всех жителей Курчатовского района с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне!

— 9 Мая — это особенная дата для каждого из нас. В этот памятный день великая радость и скорбь соединяются воедино. В нашей стране нет ни одной семьи, которую бы война обошла стороной. День Победы всегда будет напоминать нам о том, что пережили люди в то непростое время. Мы помним о тех, кто шел дорогой смерти в боях для спасения Родины, о тех, кто нечеловеческим трудом в тылу приближал Победу, о тех, кто восстанавливал страну из руин. Это День нашей общей Памяти и Великого Подвига.

В свою очередь, в честь празднования Дня Победы в Курчатовском районе мы организовали театрализованное поздравление «фронтовая бригада». Коллективы артистов ездили по дворам домов, в которых живут ветераны, с небольшим праздничным концертом и исполняли песни военных лет. Так, ветераны получили персональное поздравление, а жители близлежащих домов запомнили, что рядом с ними — люди, пережившие войну.

Также администрацией Курчатовского района проведена большая работа по вручению юбилейных медалей участникам и инвалидам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, бывшим несовершеннолетним узникам фашизма и труженикам тыла. К 9 Мая нами вручены 822 юбилейных медали. Мы рады, что, почитая наших ветеранов, склоняя перед ними головы, мы вносим свой вклад в историю нашей страны.

Пусть этот знаменательный день придаст нам сил и бодрости для плодотворного труда на благо нашего Отечества! Пусть над Россией всегда будем мирное небо! С праздником!

ИСТОЧНИК KP.RU

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