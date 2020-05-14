Челябинцам представят новый KODA RAPID

Марка ŠKODA и официальный дилер «Чешский дом» рады представить российскому рынку принципиально новый ŠKODA RAPID.

— В связи со сложившейся экономической ситуацией, наша презентация пройдет в формате уникальной видео презентации модели. Это абсолютно новый формат презентации автомобилей. Надеемся, вам понравится, — говорят в компании «Чешский дом». — С 16 по 23 мая вас ждет серия интересных видеоматериалов по новой модели. Ежедневно мы будем публиковать для вас самую новую, полезную, интересную информацию.

Вместе с ведущим автожурналистом Александром Коростелевым «Чешский дом» подготовил серию видеообзоров, максимально раскрывающих новый ŠKODA RAPID. В них автолюбители узнают об истории модели, о дизайне автомобиля и об уникальных SIMPLY CLEVER решениях, вместительном багажнике и просторном салоне, мультимедийной системе, о широкой гамме двигателей и коробок передач, а также о системах безопасности и высокотехнологичных ассистентах помощи водителя.

Также челябинцам расскажут о возможностях покупки автомобиля не выходя из дома.

Регистрация на мероприятие возможна следующими способами:

1. Заполнить форму обратной связи на сайте.

2.Написать в ВК в личные сообщения администратору сообщества.

3. Написать в Инстаграм в директ.

4. Позвонить и зарегистрироваться по телефону: (351) 211 34 00.

До встречи в формате онлайн!

Автоцентр «Чешский дом», официальный дилер ŠKODA,

г. Челябинск, ул. Братьев Кашириных, 126/1

Телефон: (351) 211 34 00

che-dom.ru

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