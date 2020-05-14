Когда в Челябинске откроют детские лагеря и санатории

Взрослые не хотят лишать школьников летнего отдыха. Детские лагеря уже готовятся принять детей. Но одного желания мало. Каникулы состоятся, если позволит эпидобстановка. Мы собрали ответы на самые волнующие вопросы.

КАКИЕ ЛАГЕРЯ ОТКРОЮТ

В идеале все: школьные, загородные и палаточные. Полный перечень организаций, которые получили предварительное добро на прием детей этим летом, появится на сайте регионального министерства образования в понедельник, 18 мая. Если лагеря в перечне вообще нет, это значит, что он работает нелегально.

Пока родители могут присмотреться к списку. В реестре 784 лагеря. Большая часть — при школах.

— Решение об открытии каждого лагеря будут принимать власти городов и районов. И только после того, как на их территории две недели не будет свежих случаев заражения коронавирусом, — рассказала заместитель министра образования и науки Челябинской области Елена Сидорчук.

Уже понятно, что лагеря откроют не раньше второй половины июня. Первыми начнут работу пришкольные лагеря, так как здесь не бывает детей из других территорий.

В загородных лагерях этим летом, возможно, сократят продолжительность смен, а последнюю могут растянуть до конца августа.

Пока реальные шансы отдохнуть этим летом есть у школьников Кунашакского, Пластовского и Увельских районов — здесь вообще не отмечены случаи коронавируса. В Челябинске эти шансы невелики — город лидирует по числу заболевших и прирост идет каждые сутки.

— Заезды в лагеря и санатории по линии соцзащиты тоже приостановлены. Но путевки куплены, — прокомментировали в пресс-службе министерства социального развития региона.

КОГДА СТАРТУЕТ ПРОДАЖА ПУТЕВОК

До 1 июня продажа путевок в лагеря и санатории заморожена по всей России. Придется действовать по обстоятельствам. Как только примут решение об открытии лагеря — путевки выставят на продажу.

При этом школьники, как и прежде, получат субсидии от государства. По области на поддержку летнего отдыха уже выделили 300 млн рублей. В прошлые годы размер субсидии доходил до 5-10 тысяч рублей. На каждой территории ее размер разный, это решают местные власти. На руки деньги семье не дают, сумму перечисляют на счета лагеря. Чтобы получить скидку, нужна справка из школы.

Бесплатные путевки для детей из малообеспеченных семей на начало лета уже закуплены.

КАКИЕ СПРАВКИ СПРОСЯТ

Перед каждым заездом территорию лагерей будут дезинфицировать, а в корпусах появятся бактерицидные лампы и дозаторы с антисептиком.

У детей перед отправкой в лагерь, помимо традиционных анализов, попросят справку о неконтактности по коронавирусу.

— Сдавать анализы детям не придется. Но педиатр, анализируя информацию об окружении школьника, выдаст ребенку справку — пересекался ли он с больными коронавирусом, — говорит начальник отдела надзора за гигиеной детей и подростков Роспотребнадзора Челябинской области Вероника Макарова.

У сотрудников лагеря при оформлении санитарной книжки все же могут потребовать тест. Но пока это только рекомендация. Брать мазки или нет, решает руководство лагеря.

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