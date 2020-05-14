Спасатели назвали пляжи Челябинска, где нельзя купаться
С сегодняшнего дня 27 челябинских пляжей закрыли для отдыхающих. Они не оборудованы для купания и там не дежурят матросы-спасатели.
На календаре 14 марта, но солнце жарит, как летом, и уже тянет к воде. Некоторые челябинцы поддались соблазну, устремились на пляжи, а кое-кто уже открыл купальный сезон. Публикуем список мест, где купаться запрещено. За нарушение штраф — от 500 до 2000 рублей.
Ленинский район:
• Озеро Смолино:
пос. Сухомесово, в районе перекачивающей насосной станции;
в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской (участок 1);
в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской (участок 2);
в районе дома № 4 по ул. Василевского, дома № 5 по ул. Магнитогорской;
пос. Береговой, ул. Бирская 4-я;
пос. Береговой, ул. Ямпольская 1-я;
в районе домов № 84, 86 по ул. Хуторной;
пляж «Восход» в районе дома № 88 по ул. Новороссийской.
• Пруд «Девичьи слезы» (ул. Агалакова, ул. Южный бульвар).
Центральный район:
• Шершневское водохранилище:
северная часть пляжа «Городской»;
пляж «Западный» (в районе дамбы гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла);
восточная часть пляжа «Белый парус»;
вблизи проезжей части Западного шоссе по ул. Лыжных Батальонов, 7а;
1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища;
на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор.
• «Шершневский Каменный Карьер» Челябинский городской бор, пос. Шершневские Каменные Карьеры;
• «Голубой карьер» пос. Уфимские Каменные Карьеры, юго-восточная часть Челябинского городского бора;
• Карьер «Изумрудный» юго-западная часть Челябинского городского бора;
• Карьер «Сопливчик» Челябинский городской бор, возле госпиталя для ветеранов войн;
• «Карповый пруд» в западной части пос. Шершни;
• Река Миасс (в районе дома № 36 по ул. Университетской Набережной и плотины «Коммунар»).
Курчатовский район:
• Карьер в микрорайоне Градский Прииск.
Металлургический район:
• Карьер, в районе ул. Байкальской, в районе ГСК № 502, ГСК № 504.
Советский район:
• Озеро Синеглазово, ул. Подгорная;
• Озеро Исаково, ул. Морозова.
Тракторозаводский район:
• Озеро Первое:
пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт, вдоль старой дороги в аэропорт;
пляж «Чуриловский», ул. Черничная.
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