Спасатели назвали пляжи Челябинска, где нельзя купаться

С сегодняшнего дня 27 челябинских пляжей закрыли для отдыхающих. Они не оборудованы для купания и там не дежурят матросы-спасатели.

На календаре 14 марта, но солнце жарит, как летом, и уже тянет к воде. Некоторые челябинцы поддались соблазну, устремились на пляжи, а кое-кто уже открыл купальный сезон. Публикуем список мест, где купаться запрещено. За нарушение штраф — от 500 до 2000 рублей.

Ленинский район:

• Озеро Смолино:

пос. Сухомесово, в районе перекачивающей насосной станции;

в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской (участок 1);

в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской (участок 2);

в районе дома № 4 по ул. Василевского, дома № 5 по ул. Магнитогорской;

пос. Береговой, ул. Бирская 4-я;

пос. Береговой, ул. Ямпольская 1-я;

в районе домов № 84, 86 по ул. Хуторной;

пляж «Восход» в районе дома № 88 по ул. Новороссийской.

• Пруд «Девичьи слезы» (ул. Агалакова, ул. Южный бульвар).

Центральный район:

• Шершневское водохранилище:

северная часть пляжа «Городской»;

пляж «Западный» (в районе дамбы гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла);

восточная часть пляжа «Белый парус»;

вблизи проезжей части Западного шоссе по ул. Лыжных Батальонов, 7а;

1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища;

на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор.

• «Шершневский Каменный Карьер» Челябинский городской бор, пос. Шершневские Каменные Карьеры;

• «Голубой карьер» пос. Уфимские Каменные Карьеры, юго-восточная часть Челябинского городского бора;

• Карьер «Изумрудный» юго-западная часть Челябинского городского бора;

• Карьер «Сопливчик» Челябинский городской бор, возле госпиталя для ветеранов войн;

• «Карповый пруд» в западной части пос. Шершни;

• Река Миасс (в районе дома № 36 по ул. Университетской Набережной и плотины «Коммунар»).

Курчатовский район:

• Карьер в микрорайоне Градский Прииск.

Металлургический район:

• Карьер, в районе ул. Байкальской, в районе ГСК № 502, ГСК № 504.

Советский район:

• Озеро Синеглазово, ул. Подгорная;

• Озеро Исаково, ул. Морозова.

Тракторозаводский район:

• Озеро Первое:

пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт, вдоль старой дороги в аэропорт;

пляж «Чуриловский», ул. Черничная.

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