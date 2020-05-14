2020-05-14T14:33:12+03:00
Общество

Спасатели назвали пляжи Челябинска, где нельзя купаться

В этом году для отдыхающих закрыли 27 мест [подробный список по районам]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Челябинске 27 «диких» пляжей, купаться на них запрещено.В Челябинске 27 «диких» пляжей, купаться на них запрещено.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

С сегодняшнего дня 27 челябинских пляжей закрыли для отдыхающих. Они не оборудованы для купания и там не дежурят матросы-спасатели.

На календаре 14 марта, но солнце жарит, как летом, и уже тянет к воде. Некоторые челябинцы поддались соблазну, устремились на пляжи, а кое-кто уже открыл купальный сезон. Публикуем список мест, где купаться запрещено. За нарушение штраф — от 500 до 2000 рублей.

Ленинский район:

• Озеро Смолино:

пос. Сухомесово, в районе перекачивающей насосной станции;

в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской (участок 1);

в районе пересечения ул. Бобруйской и ул. Новороссийской (участок 2);

в районе дома № 4 по ул. Василевского, дома № 5 по ул. Магнитогорской;

пос. Береговой, ул. Бирская 4-я;

пос. Береговой, ул. Ямпольская 1-я;

в районе домов № 84, 86 по ул. Хуторной;

пляж «Восход» в районе дома № 88 по ул. Новороссийской.

• Пруд «Девичьи слезы» (ул. Агалакова, ул. Южный бульвар).

Центральный район:

• Шершневское водохранилище:

северная часть пляжа «Городской»;

пляж «Западный» (в районе дамбы гидротехнического сооружения Шершневского гидроузла);

восточная часть пляжа «Белый парус»;

вблизи проезжей части Западного шоссе по ул. Лыжных Батальонов, 7а;

1-й километр Западного шоссе на берегу Шершневского водохранилища;

на берегу Шершневского водохранилища, проезд Шершневский Бор.

• «Шершневский Каменный Карьер» Челябинский городской бор, пос. Шершневские Каменные Карьеры;

• «Голубой карьер» пос. Уфимские Каменные Карьеры, юго-восточная часть Челябинского городского бора;

• Карьер «Изумрудный» юго-западная часть Челябинского городского бора;

• Карьер «Сопливчик» Челябинский городской бор, возле госпиталя для ветеранов войн;

• «Карповый пруд» в западной части пос. Шершни;

• Река Миасс (в районе дома № 36 по ул. Университетской Набережной и плотины «Коммунар»).

Курчатовский район:

• Карьер в микрорайоне Градский Прииск.

Металлургический район:

• Карьер, в районе ул. Байкальской, в районе ГСК № 502, ГСК № 504.

Советский район:

• Озеро Синеглазово, ул. Подгорная;

• Озеро Исаково, ул. Морозова.

Тракторозаводский район:

• Озеро Первое:

пляж «Чайка», Бродокалмакский тракт, вдоль старой дороги в аэропорт;

пляж «Чуриловский», ул. Черничная.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Прокачай своего героя CrossFire и Warface: МегаФон предлагает новые возможности игрового сервиса
Вторую волну эпидемии коронавируса в Челябинской области ждут осеню
Больница в челябинской «запретке», где врачи недополучили денег, сама отказалась от денег
«Сбрею только по просьбе дочери»: готовы ли известные челябинцы расстаться с бородой по совету врачей
ВТБ увеличивает начисления на остаток по счету для пенсионеров
В Челябинской области отказались от использования новых аппаратов ИВЛ «Авента» после пожара в Санкт-Петербурге
Каждый десятый без маски: власти Челябинска проверили, как пассажиры транспорта соблюдают масочный режим
Школы Челябинской области продолжат учиться до конца месяца
Ирина Гехт о снятии режима самоизоляции в Челябинской области: «Мы далеки от радужных прогнозов»
Ирина Гехт о коронавирусе в Челябинской области: «Беспокоит нарастание пневмонии»
Общественники пожаловались в прокуратуру на новую стройку на Тургояке
Прокуратура нашла нарушения на мусорных площадках в городах Челябинской области
ВТБ запускает кредитование Honda по ставкам от 0,1% годовых
Житель Челябинска, убивший в ДТП младенца и бригаду медиков, попросил смягчения наказание
Ватерполистки из Челябинской области выиграли серебряные медали чемпионата России
Общественники предполагают, что новый учебный год начнется не в сентябре
«Горы мусора и коридоры, как после бомбежки»: пациентка пожаловалась на условия в больнице Златоуста
Храмы в шаговой доступности: в Челябинске построят еще две церкви
Количество зараженных коронавирусом в Челябинске на 14 мая 2020 года: новый рекорд по заболевшим и выписанным
Продавал бесконтактным способом: участника ОПГ из Челябинской области посадили за «закладки»
Мама из Челябинска дезинфицирует площадку во время прогулок с детьми
Коронавирус сказался на работе трех системообразующих предприятий Челябинской области