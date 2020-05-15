«Мы еще шоколадно живем»: житель Кургана закрыл студию танцев и записался в волонтеры

Кризис из-за пандемии коронавируса оставил Илью Сиделева из Кургана без дохода. Ему пришлось закрыть собственную студию танцев на неопределенный срок. Еще у него двое детей, но «подушка безопасности» позволяет пока обходится без работы. Бизнесмен не мог просто сидеть дома и решил записаться в волонтеры. Илья рассказал журналисту КП-Челябинск, чем помогает нуждающимся.

Наборы добровольцы развозят каждый день. Фото: Илья Сиделев

Объезжая многодетные и малообеспеченные семьи, Илья понял, что «мы еще шоколадно живем».

— В основном, помогаем пожилым людям, многодетным и малообеспеченным семьям, инвалидам, которые не могут сами ходить в магазин. В штаб приходят заявки, составляются списки адресов, продуктов, и потом мы едем в магазин и закупаемся, — рассказывает Илья.

В Кургане есть «тележка добра», в магазине стоят ребята-волонтеры и предлагают посетителям купить себе продукты и что-то для помощи нуждающимся. За счет этих товаров, которые накапливаются в течение дня, формируются пакеты с едой, и доставляются тем, кому нужна помощь.

Нуждающихся оказалось много. Фото: Илья Сиделев

— Нам жертвуют деньги, но я стараюсь помогать и своими силами. У меня своя студия танцев, были новые кроссовки, которые не пригодились, почти всю обувь я раздал детям из нуждающихся семей. Вы бы видели их восторг, — признается волонтер. — Мы приезжали к женщине в частный сектор, она воспитывает внучку, живут они в ужасных условиях: старый деревянный дом. Когда мы вручали ей пакет, она со слезами на глазах говорит: «Я даже не верила в то, что есть люди, которые помогают, поддерживают. Мне казалось, это все по телевизору показывают, чтобы видимость создать, пыль в глаза пустить».

Новые кроссовки из своей студии Илья раздал незнакомым семьям. Фото: Илья Сиделев

Волонтеры помогают не только едой, например, на этой неделе многодетной семье отвезли вещи.

— У хороших знакомых закрылся магазин одежды, они отдали ее тем, кто нуждается, — добавляет Илья.

Волонтерам никто не платит, все на собственном энтузиазме.

— Я объезжаю каждый день людей, которым действительно нужна помощь. Никогда не думал, что столько людей, которые живут очень бедно, — говорит Илья. — Я смотрю на них, и понимаю, что нам еще повезло!

В магазинах установили тележки добра, чтобы каждый мог внести посильную помощь. Фото: Илья Сиделев

Волонтеров встречают как родных. Фото: Илья Сиделев

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