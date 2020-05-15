Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 15 мая 2020 года: девять человек в тяжелом состоянии

По данным оперативного штаба, на раннее утро 15 мая в Магнитогорске подтверждено 339 случаев коронавируса. С начала пандемии поправились 66 человек, в больницах города умерли семь пациентов с ковид.

— Еще девять на данный момент находятся в тяжелом состоянии, — замечают власти.

По числу заболевших город на втором месте среди других территорий региона. Впереди только Челябинск — 378 человек заболевших. На третьем месте идет Златоуст — 336 заразившихся.

В городе усилен контроль на дорогах. Причем в помощь местным инспекторам направлены полицейские из Челябинска.

— Из областного центра прибыло десять экипажей, то есть 20 человек. Полицейские дежурят до конца этой недели. Они работают в основном вечером и по ночам, — замечают власти.

В Магнитогорске началась призывная кампания. У военкомата сразу столпились десятки парней. Прохожие возмущаются: вот рассадник болезни! Фотографию очереди даже выложили в социальные сети.

В военкоматах Челябинска собирают толпы призывников, несмотря на режима самоизоляции 00:00 00:00

Между тем на главпочтамте Магнитогорска (проспект Ленина, 32) открыли предварительную запись для тех, кто не боится очередей. Таких посетителей будут обслуживать в отдельном окошке. Записаться заранее можно онлайн на сайте «Почты России», а также через мобильное приложение.

Школы Магнитогорска продолжают учиться дистанционно. Но родителей школяров с 1 по 4 классы приглашают забрать бесплатное молоко — его продолжают выдавать детям даже во время затянувшегося карантина.

Детский психолог о дистанционном обучении 00:00 00:00

Жителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, раздают продукты от благотворительного фонда «Металлург». Сделать заявку можно по телефону 8 (3519) 49-85-40.

Набор положен:

— одиноким пенсионерам старше 65 лет, не имеющим близких и родственников;

— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;

— семьям, имеющим детей инвалидов;

— матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.

Горячая линия по коронавирусу в городе продолжает работу по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 15 мая 2020 года.

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