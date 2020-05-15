Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 15 мая 2020 года: девять человек в тяжелом состоянии
По данным оперативного штаба, на раннее утро 15 мая в Магнитогорске подтверждено 339 случаев коронавируса. С начала пандемии поправились 66 человек, в больницах города умерли семь пациентов с ковид.
— Еще девять на данный момент находятся в тяжелом состоянии, — замечают власти.
По числу заболевших город на втором месте среди других территорий региона. Впереди только Челябинск — 378 человек заболевших. На третьем месте идет Златоуст — 336 заразившихся.
В городе усилен контроль на дорогах. Причем в помощь местным инспекторам направлены полицейские из Челябинска.
— Из областного центра прибыло десять экипажей, то есть 20 человек. Полицейские дежурят до конца этой недели. Они работают в основном вечером и по ночам, — замечают власти.
В Магнитогорске началась призывная кампания. У военкомата сразу столпились десятки парней. Прохожие возмущаются: вот рассадник болезни! Фотографию очереди даже выложили в социальные сети.
В военкоматах Челябинска собирают толпы призывников, несмотря на режима самоизоляции
Между тем на главпочтамте Магнитогорска (проспект Ленина, 32) открыли предварительную запись для тех, кто не боится очередей. Таких посетителей будут обслуживать в отдельном окошке. Записаться заранее можно онлайн на сайте «Почты России», а также через мобильное приложение.
Школы Магнитогорска продолжают учиться дистанционно. Но родителей школяров с 1 по 4 классы приглашают забрать бесплатное молоко — его продолжают выдавать детям даже во время затянувшегося карантина.
Детский психолог о дистанционном обучении
Жителям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, раздают продукты от благотворительного фонда «Металлург». Сделать заявку можно по телефону 8 (3519) 49-85-40.
Набор положен:
— одиноким пенсионерам старше 65 лет, не имеющим близких и родственников;
— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;
— семьям, имеющим детей инвалидов;
— матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;
— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.
Горячая линия по коронавирусу в городе продолжает работу по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.
Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 15 мая 2020 года.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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