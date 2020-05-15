«Сбавьте градус»: эксперт КП-Челябинск о стратегии развития «Трактора», новом тренере и контрактах

Руководители черно-белых, засучив рукава, занимаются новой стратегией развития команды. Конечно, обещают победы и медали, зрелищный и атакующий хоккей. Уже на три года подписали нового главного тренера (из СКА вернулся Анвар Гатиятулин), с десяток новичков. Однако наш эксперт, бывший директор ХК «Трактор» Марк Винницкий со сдержанным оптимизмом смотрит на ближайшие перспективы клуба. Об этом шел разговор в эфире программы «Голы, очки, секунды».

НУЖНО СБАВИТЬ ГРАДУС

— Сразу нацелиться на Кубок Гагарина? Уровень надежды большой. Но, считаю, нужно сбавить градус. Дать Анвару спокойно работать. Дать возможность скомплектовать состав, и не вмешиваться в его работу.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий 00:00 00:00

Кто-то считает, что контракт на три года слишком длительный. Но вы вспомните прежние годы. С наставниками заключали договоры как раз года на три. Это время давалось на то, чтобы сколотить, натренировать, сыграть коллектив. Конечно, сейчас многие менеджеры хотят быстрого эффекта, чтобы здесь и сейчас, — зачем воспитывать, если можно просто купить хорошего игрока?

Здорово, что Гатиятулин будет работать в родном городе. Он два года поработал в СКА — во флагманском российском клубе, сборной страны. Безусловно, набрался опыта, каких-то новых методик.

НУЖНО УСТРИЦ ПРОБОВАТЬ

Наш эксперт считает, что Гатиятулину нужно, в том числе, дать возможность экспериментировать. Новый гендиректор «Трактора» Иван Савин, представляя новую стратегию президенту клуба, губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, сказал, что команда будет играть в активный, зрелищный, комбинационный хоккей. И еще, что именно гендиректор будет отвечать за все.

— За все — это как? Тут должны быть какие-то разграничения. А хоккей — да пусть хоть реактивный хоккей, — говорит Винницкий. — Ведь тут, как у Жванецкого про устриц: все споры, где лучше, они ни о чем, особенно с теми, кто устриц не ел. То есть нужно устриц попробовать, а не судачить, насколько они вкусны или нет.

До того, как Анвар приступил к работе уже были проведены переговоры и подписаны контракты с целым рядом игроков. И нет никакой уверенности, что эти игроки помогут клубу. В этой связи неплохо смотрится соглашение с форвардом Алексеем Бывальцевым. Он играл в СКА при Гатиятулине. Потом был отправлен в «Витязь». Везде неплохо смотрелся. В прошлом сезоне в 56 матчах заработал 26 очков. Уверен, что Бывальцев раскроется в «Тракторе».

РЫНОК РАСШИРЯЕТСЯ

Марк Винницкий прошелся и по нынешнему рынку игроков. Дело в том, что сейчас в КХЛ под вопросом выступление сразу нескольких клубов: «Сочи», «Торпедо», «Адмирал», казахстанский «Барыс», китайский «Кунь-Лунь», минское «Динамо», не исключено, что и клубы Европы тоже могут не заявиться на участие в открытом чмепионате нашей профессиональной хоккейной лиге (не исключено, что команды из-за недостатка средств сыграют в турнире Высшей хоккейной лиги — Прим. ред.).

— Из-за таких «откатов» на рынке могут появиться много неплохих игроков, и этим «Трактору» можно воспользоваться. С другой стороны нужно понимать, что игроки должны урезать свои контрактные аппетиты и соглашаться на меньшие суммы зарплат. Об уменьшении контрактов сказал и новый гендиректор «Трактора». Правда, конкретных сумм не называется, — заметил Марк Моисеевич.

ШКОЛА «ТРАКТОРА» СДАЛА ПОЗИЦИИ

— В последние годы школа немного сдала свои позиции, но все равно остается в числе ведущих в России. Ситуацию, на мой взгляд, продвигают и частные хоккейные школы. Их с каждым годом становится все больше и больше. Челябинск мог бы заметно продвинуться в этом вопросе, если бы у нас появился свой профильный интернат для молодых игроков. Они бы там жили, тренировались и одновременно обучались в общеобразовательной школе. Такие интернаты есть во многих городах — Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Ярославле, Омске, Уфе. Центр Олимпийской подготовки по хоккею, который планируют построить в Челябинске, думаю, поможет решить этот вопрос.

Возвращение Анвара Гатиятулина и новая стратегия «Трактора».Официальный канал ХК Трактор на Youtube!

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