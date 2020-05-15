16 мая челябинские музеи ждут гостей ночью. Побывать там можно даже на самоизоляции. Для всех приготовили необычные выставки. Традиционная всероссийская акция продлится допоздна. «Комсомолка» выяснила, как будет проходить «Ночь музеев» в Челябинске: что посмотреть и как записаться.

От рапорта Сталину до признаний в любви Сони Кривой

Акция Исторического музея рассчитана на сутки, на все вкусы по тематике и на четыре блока по возрастному критерию — утренний (0+), дневной (6+), вечерний (16+) и ночной (18+).

В программе много новинок — фильмы, снятые этой весной для проекта «Интермузей-2020». В их числе — «Наказ», «Музы Победы», «Рапорт товарищу Сталину». Все они посвящены юбилею Победы.

Но есть премьеры-2020. Это фильм, снятый по событиям театрализованного открытия выставки «Для Торы, для свадьбы, для добрых дел». Когда его смотришь, возникает ощущение, словно ты побывал на современной свадьбе в семье, где не забыли традиции.

Кроме того, будет представлен уникальный спектакль «Я люблю тебя, Соня Кривая!», который недавно появился в проекте «Музей на дом» и сразу стал популярным.

Любители современного искусства в эту «Ночь» смогут посмотреть видеообзоры фестивалей «Дебаркадер» разных лет. Не оставит равнодушными зрителей клип «Таксидермист», снятый сотрудниками музея и впервые предложенный большой аудитории.

Отдельно для маленьких зрителей и их родителей подготовлены мини-уроки в жанре рисованной анимации, созданные сотрудниками музея по материалам мастер-классов. Например, «Как рубашка в поле выросла» — об обработке волокна и ткачестве на Руси, «Был я на копанце, был я на топанце, был на кружале, был на пожаре» — о гончарном ремесле, «Зимой греет, летом холодит, осенью питает, весной веселит» — об обработке древесины.

Подробная программа.

Дело в вазе

В Музее изобразительных искусств ночь пройдет тоже в онлайн-формате. Вечером можно посмотреть фильм о постоянной экспозиции, труде реставраторов, научных сотрудников. В 22.00 начнется видеоконцерт Екатерины Грачевой и эстрадного оркестра Антона Бугаева. Затем ночь плавно перетечет в утро 17 мая. С 11.00 начнутся лекции об искусстве Лучо Фонтана, роли вазы в дизайне и даже конце света.

Посетителей ждет также арт-разминка с психолог-консультантом. Это небольшие интересные упражнения, которые позволят познакомиться с художниками и их произведениями; узнать, насколько хорошо у вас развиты зрительная память и внимание, а также помогут вам освоить интересные методы тренировки памяти и внимания. Завершится акция поэтическим вечером.

Подробная программа

Подкаст на ночь

Ночь в мультимедийном парке «Россия — моя история» пройдет в группе Вконтакте. В 18:00 при поддержке Областного киноцентра им. С.А. Герасимова начнется четырехчасовой марафон трансляции документалистики военных лет — «Равная величайшим битвам».

В 20:00 состоится премьера экскурсии, ставшей хитом парка в 2020 году, — «Танкоград». В 20:40 на страницах в социальных сетях прозвучит фрагмент бессмертной поэмы Твардовского «Василий Теркин». А перед сном, в 21:00, парк предлагает послушать новый подкаст — «Они возглавляли Танкоград» о тех, кем был создан новый облик нашего города в годы Великой Отечественной войны. В парке предупреждают, что многие материалы станут не доступны в 06:00 утра следующего дня!

Подробная программа.

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