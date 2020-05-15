Ночь музеев в Челябинске: что посмотреть и как записаться
16 мая челябинские музеи ждут гостей ночью. Побывать там можно даже на самоизоляции. Для всех приготовили необычные выставки. Традиционная всероссийская акция продлится допоздна. «Комсомолка» выяснила, как будет проходить «Ночь музеев» в Челябинске: что посмотреть и как записаться.
От рапорта Сталину до признаний в любви Сони Кривой
Акция Исторического музея рассчитана на сутки, на все вкусы по тематике и на четыре блока по возрастному критерию — утренний (0+), дневной (6+), вечерний (16+) и ночной (18+).
В программе много новинок — фильмы, снятые этой весной для проекта «Интермузей-2020». В их числе — «Наказ», «Музы Победы», «Рапорт товарищу Сталину». Все они посвящены юбилею Победы.
Но есть премьеры-2020. Это фильм, снятый по событиям театрализованного открытия выставки «Для Торы, для свадьбы, для добрых дел». Когда его смотришь, возникает ощущение, словно ты побывал на современной свадьбе в семье, где не забыли традиции.
Кроме того, будет представлен уникальный спектакль «Я люблю тебя, Соня Кривая!», который недавно появился в проекте «Музей на дом» и сразу стал популярным.
Любители современного искусства в эту «Ночь» смогут посмотреть видеообзоры фестивалей «Дебаркадер» разных лет. Не оставит равнодушными зрителей клип «Таксидермист», снятый сотрудниками музея и впервые предложенный большой аудитории.
Отдельно для маленьких зрителей и их родителей подготовлены мини-уроки в жанре рисованной анимации, созданные сотрудниками музея по материалам мастер-классов. Например, «Как рубашка в поле выросла» — об обработке волокна и ткачестве на Руси, «Был я на копанце, был я на топанце, был на кружале, был на пожаре» — о гончарном ремесле, «Зимой греет, летом холодит, осенью питает, весной веселит» — об обработке древесины.
Дело в вазе
В Музее изобразительных искусств ночь пройдет тоже в онлайн-формате. Вечером можно посмотреть фильм о постоянной экспозиции, труде реставраторов, научных сотрудников. В 22.00 начнется видеоконцерт Екатерины Грачевой и эстрадного оркестра Антона Бугаева. Затем ночь плавно перетечет в утро 17 мая. С 11.00 начнутся лекции об искусстве Лучо Фонтана, роли вазы в дизайне и даже конце света.
Посетителей ждет также арт-разминка с психолог-консультантом. Это небольшие интересные упражнения, которые позволят познакомиться с художниками и их произведениями; узнать, насколько хорошо у вас развиты зрительная память и внимание, а также помогут вам освоить интересные методы тренировки памяти и внимания. Завершится акция поэтическим вечером.
Подкаст на ночь
Ночь в мультимедийном парке «Россия — моя история» пройдет в группе Вконтакте. В 18:00 при поддержке Областного киноцентра им. С.А. Герасимова начнется четырехчасовой марафон трансляции документалистики военных лет — «Равная величайшим битвам».
В 20:00 состоится премьера экскурсии, ставшей хитом парка в 2020 году, — «Танкоград». В 20:40 на страницах в социальных сетях прозвучит фрагмент бессмертной поэмы Твардовского «Василий Теркин». А перед сном, в 21:00, парк предлагает послушать новый подкаст — «Они возглавляли Танкоград» о тех, кем был создан новый облик нашего города в годы Великой Отечественной войны. В парке предупреждают, что многие материалы станут не доступны в 06:00 утра следующего дня!
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ИСТОЧНИК KP.RU