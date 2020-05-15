В Челябинске контактных пациентов закрытого отделения ОКБ № 3 отправили по домам на общественном транспорте

В пятницу, 15 мая, стало известно, что отделение гинекологии при челябинской ОКБ № 3 закрыли на карантин из-за коронавируса. В самой больнице это отрицают. Но информацию подтвердил замминистра здравоохранения региона Евгений Ванин. По его словам, в гинекологии заболел медик. «Комсомолка» нашла пациентку закрытого отделения. Молодая женщина рассказала, в какой спешке больных выписывали домой и как спустя почти двое суток вручали постановление о самоизоляции.

Женщина попросила не называть ее имя.

— С утра 13 мая в отделении провели капитальную генеральную уборку. Дезсредства лились рекой. А после обеда нам заявили, что одна из девочек из восьмой палаты контактна по коронавирусу. Об этом, якобы, сообщили из Роспотребнадзора. Поэтому всех выписывают домой. Может быть, не хотели пугать нас еще больше. Может быть, не хотели называть имя врача, — рассказывает пациентка.

Сначала всех отправили на УЗИ.

— Обследование проводили два доктора в спецкостюмах и масках. Одна жаловалась, что толком ничего не видит через очки. И аппарат УЗИ в отделении плохой, старый. А потом больных стали готовить к выписке. Домой отправили даже тех, кого выписывать не собирались. Врачи сидели до упора, строчили выписки, — говорит женщина.

Потом у всех пациенток взяли мазки и попросили, вернувшись домой, никуда не ходить. Вдруг у кого-то тоже коронавирус.

— По домам все разъехались своим ходом: кто на маршрутках, кто на такси, кто на личной машине с мужем. Это только туристов из аэропорта до обсерватора возят спецрейсом. А здесь любая из нас могла кого-нибудь заразить по дороге, — замечает наша собеседница.

Женщины спрашивали у врачей: будет ли продлен больничный? Однако медики были не в курсе.

— Знаю, что одна женщина уже утром пошла на работу — ей детей кормить надо. И только сегодня, в пятницу, нам начали развозить постановления о самоизоляции. Другой девочке его с ошибками написали. Указали срок изоляции до 22 августа вместо 22 мая. А она, не глядя подписала. Результаты анализов, кстати, до сих пор не сказали. Предупреждали: будет что-то не так — позвоним до выходных. Видимо, результат отрицательный. Но я на нервах. Хотелось бы узнать точно. У меня тоже ребенок и муж. За их здоровье переживаю.

Женщина пробовала дозвониться до горячей линии минздрава области — не получилось.

Собеседница КП возмущена, что даже тем, кто находится в группе риска, не дают полной информации о случившемся, а также тем, что жесткие меры принимают не сразу, а спустя несколько дней.

Получить комментарий Роспотребнадзора по горячим следам КП-Челябинск не удалось. Телефон пресс-службы ведомства вечером в пятницу не отвечает.

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