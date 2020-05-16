Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 16 мая 2020 года: власти признали массовое заражение на городском рынке

Помните торговца мясом из села Кизил, из-за которого пришлось экстренно закрывать рынок в Сибае? Мужчина летал на отдых в Арабские Эмираты и, вернувшись домой, получил предписание не соваться на улицу две недели. Но вместо самоизоляции он поехал в Башкирию торговать. А потом у него подтвердился коронавирус.

Так вот, история повторяется.

Власти области рассказали о семье из Таджикистана, которая торговала на продуктовом рынке Магнитогорска и заразила, включая родственников и соседей, без малого 90 человек. Один из заразившихся на рынке — 51-летний мужчина — скончался позже в больнице от ковидной пневмонии. Всего с начала пандемии в Магнитогорске погибли семь пациентов с коронавирусом.

На ранее утро 16 мая 2020 года в Магнитогорске подтверждены 348 случаев заражения COVID-19. По этому показателю город занимает второе место в Челябинской области, всего на пять человек опережая Златоуст. Лидер по региону — Челябинск, здесь 419 зараженных.

Все о кредитных каникулах, — управляющая отделением ЦБ в Челябинске Елена Федина 00:00 00:00

Накануне глава Магнитогорска Сергей Бердников принял участие в брифинге губернатора Челябинской области по ситуации с коронавирусом в регионе.

Бердников рассказал, что на этой неделе в Магнитке создали группу, которая следит за соблюдением масочного режима. В группу входят сотрудники муниципальных структур и полиция. Однако треть горожан все еще не носят маски. За нарушение масочного режима в общественном транспорте уже составили 60 протоколов.

— Также проводим работу с руководителями предприятий, чтобы они обеспечивали своих работников необходимыми средствами защиты. Пока обходится без наказаний, — добавил Бердников.

В Магнитогорске усилены меры по дезинфекции транспорта, остановок, парков, детских площадок, подъездов.

— В городе более 2,5 тысяч домов, в них почти 8,5 тысяч подъездов. Все подъезды обработаны, — заявил глава Магнитки.

В городе сформированы 150 тысяч продуктовых наборов для тех, кто попал в непростую жизненную ситуацию, треть из них уже раздали. В наборы также кладут защитные маски.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы 00:00 00:00

Большую помощь Магнитогорску оказывает ММК. Комбинат выделил 500 млн рублей на закупку медикаментов, средств защиты, аппаратов ИВЛ и на помощь малоимущим. На деньги комбината приобрели 7,5 тысяч гаджетов для школьников и оплатили ребятам сотовую связь для выхода в интернет. Еще 600 ноутбуков раздали учителям.

— ММК — пример того, как другие крупные предприятия могут выстроить поддержку граждан, — похвалил комбинат глава региона Алексей Текслер.

Напомним, сделать заявку на продуктовый набор от благотворительного фонда «Металлург» можно по телефону 8 (3519) 49-85-40.

Горячая линия по коронавирусу в городе работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 16 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мешает муж, хочу выбросить кровать»: как моя квартира проходила испытание самоизоляцией в Челябинске

Опыт журналиста «Комсомолки» и немного прогнозов (подробнее)

Штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса: могут ли выписать, лайфхаки от мам

Разбираемся, предусмотрены ли штрафы за отсутствие маски у детей в Челябинске во время коронавируса (подробнее)

Продление режима самоизоляции в Челябинске с 12 мая 2020 года: что изменится и до какого числа будет действовать

Продление режима самоизоляции в Челябинске с 12 мая 2020 года все же случилось (подробнее)

Тест на коронавирус в Челябинске: где можно сдать, как проходит и сколько стоит

За деньги сдать тест на коронавирус в Челябинске может любой желающий (подробнее)

Масочный режим в Челябинской области: как будет действовать

Правительство вводит масочный режим в Челябинской области (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru