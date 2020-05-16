Коронавирус в Челябинске, последние новости на 16 мая 2020 года: ковид не дал дожить до 100 лет

За минувшие сутки Челябинск значительно оторвался от других городов по количеству зараженных. На раннее утро 16 мая в областном центре 419 подтвержденных диагнозов. На втором и третьем месте Магнитогорск (348 случаев) и Златоуст (343 случая).

Всего по области с начала пандемии коронавирус подтвержден у 1511 человек. Из больниц выписаны 496 пациентов, то есть практически каждый третий. Среди тех, кому удалось побороть болезнь и вернуться домой на этой неделе, оказался глава Челябинской епархии митрополит Григорий. Напомним, несколько священников и журналистов попали в больницу после богослужения в храме на Пасху.

Но поправиться в эти дни удается не всем. Накануне в больнице Челябинска скончалась самая возрастная инфекционная пациентка. У бабушки 96 лет был отек мозга. Коронавирус приблизил смерть.

Кстати, Фонд обязательного страхования заявил накануне, что для плановой госпитализации в больницы области не нужна справка с анализами на COVID-19. Ее требуют в некоторых регионах. Правда, в Челябинске таких скандалов до сих пор не было.

Хроника эпидемий в Челябинске и откуда берутся вирусы 00:00 00:00

Зато накануне стало известно, что в ОКБ № 3 экстренно по домам распустили гинекологических пациенток. Положительный результат на COVID-19 пришел одной из сотрудниц отделения. Гинекология закрыта на карантин. Также два медика заразились коронавирусом в Снежинске.

— В Челябинске продолжается санитарная обработка дорог и остановок общественного транспорта. На этой неделе с улиц вывезли 723 тонны грязи, — заявила вчера на брифинге губернатора глава Челябинска Наталья Котова. — Ведется трехкратная обработка всего муниципального транспорта. Частники обрабатывают свои салоны два раза.

Малоимущим и многодетным в Челябинске раздают продуктовые наборы. Если повезет, то на улице можно встретить волонтеров, которые бесплатно раздают маски. Чаще всего они стоят у МФЦ.

Режим всеобщей самоизоляции продлен до 31 мая. Однако власти уже планирует постепенное возвращение к обычной жизни.

Так, министерство физической культуры и спорта подготовило проект о поэтапном открытии спортивных школ. Уже на следующей неделе могут быть организованы тренировки на открытых стадионах. Правда, тренерам и спортсменам придется держать дистанцию не менее пяти метров. С июня могут начаться индивидуальные и групповые тренировки в полупустых залах. После 15 июня — в штатном режиме. Но, повторимся, пока это только проект.

Также город и область готовятся к открытию лагерей для детей. Первыми могут распахнуть свои двери лагеря при школах. Каждая территория будет принимать решение самостоятельно. Для открытия лагерей нужно, чтобы в городе или в поселке не было свежих случаев заражения в течение двух недель.

Чего ждать челябинскому «Трактору» после эпидемии коронавируса, — эксперт Марк Винницкий 00:00 00:00

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 16 мая 2020 года.

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