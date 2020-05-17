Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 17 мая 2020 года: вирус в частном медцентре и смерть в больнице

По данным оперативного штаба Магнитогорска, в городе подтверждено 389 случаев коронавируса. Это второй показатель по региону после Челябинска. В областном центре 440 случаев заражения. Пятая часть заболевших в Магнитогорске уже поправились и выписаны домой.

В больницах города умерли восемь инфицированных пациентов. Последней жертвой стал 71-летний мужчина с хронической обструктивной болезнью легких. Короновирус обострил эту болезнь — организм пациента не справился с такой нагрузкой.

В конце рабочей недели власти Магнитогорска рассказали о самом крупном очаге заражения в городе. Семья из Таджикистана, торговавшая продуктами на «Зеленом рынке», заразила ковид без малого 90 человек — покупателей, родственников соседей. А сегодня город опасается новой вспышки.

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Накануне стало известно, что пациентов частного медицинского центра «Семейный доктор» на Доменщиков, 8а, отправили на принудительный карантин. Один из медиков центра то ли пересекался с больным коронавирусом, то ли заболел сам — отсюда такие жесткие меры. Похожая ситуация в челябинской ОКБ № 3, где на карантин закрыли гинекологию.

— В «Семейном докторе» случай заноса новой коронавирусной инфекции. Круг контактных лиц уже установлен. У людей взяли мазки. Кроме того, все они получили постановления на двухнедельную изоляцию. В помещениях медицинского центра провели дезинфекцию, — рассказала начальник территориального подразделения Роспотребнадзора по Магнитогорску Лариса Булакова.

Правда, сами клиенты жалуются в социальных сетях, что получили постановление с опозданием на неделю. Многие продолжали жить обычной жизнью и выходить в люди. Вот почему в эти дни очень важно соблюдать масочный режим. Глава Магнитки Сергей Бердников сетовал накануне, что треть жителей города режим не соблюдает.

Многие горожане с надеждой ждали, что ситуация с коронавирусом станет менее напряженной на этой неделе. Власти области обещали рассмотреть вопрос о возможном смягчении мер. Но пока не случилось — повода для смягчения режима нет. Вновь зараженных все еще очень много. Горожанам и дальше придется соблюдать осторожность.

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Напомним, сделать заявку на продуктовый набор от благотворительного фонда «Металлург» горожане могут по телефону 8 (3519) 49-85-40.

Горячая линия по коронавирусу работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 17 мая 2020 года.

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