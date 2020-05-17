Коронавирус в Челябинске, последние новости на 17 мая 2020 года: на Ураза-байрам мусульман не пустят в храмы

Карантинные меры в Челябинске и в Челябинской области продлены до 31 мая. Однако власти были готовы смягчить режим, если заболеваемость пойдет на спад. Сейчас прирост заболевших идет ровными темпами, но их количество очень большое. За минувшие сутки прибавилось почти сто человек.

На ранее утро 17 мая в Челябинске диагноз «коронавирус» подтвержден у 440 южноуральцев. Всего по области 1609 случаев заражения. Треть пациентов уже поправились. Жертвами новой инфекции стали 18 жителей области.

Одну из вспышек коронавируса в областном центре дала православная Пасха. После праздничного богослужения в Свято-Симеоновском кафедральном соборе в больницу попали священники и журналисты. Предотвратить повторение ситуации намерен главный муфтий Урала Ринат Раев. Накануне он попросил мусульман отпраздновать Ураза-байрам дома.

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— Как в священный месяц Рамадан оставались в домах, соблюдали пост, молились, так же и продолжаем оставаться дома в празднование Ураза-байрам, — заявил Ринат Раев.

Муфтий подчеркнул, что совершать религиозные обряды в храмах будут только священнослужители. Трансляция праздничной проповеди пройдет 24 мая в семь часов утра на телеканале ОТВ.

Между тем в Челябинск продолжают возвращаться туристы из-за рубежа. В субботу прилетела группа путешественников из Индии. На первый взгляд, все здоровы. Госпитализация никому не нужна. Но ближайшие две недели, когда болезнь все же может проявить себя в полную силу, туристы проведут в обсерваторе на озере Смолино.

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— В пунктах временного размещения для здоровых граждан сейчас находятся 263 южноуральца без признаков заболевания. За ними постоянно наблюдают врачи, — рассказали в минздраве Челябинской области.

Самоизолировались от других и сотрудники администрации Троицкого района. Местные власти будут работать дистанционно из-за того, что два чиновника получили положительный результат на ковид.

Всем, кто контактировал с зараженными, уже сделали тесты на коронавирусную инфекцию.

Несмотря на продление режима повышенной готовности до конца месяца, магазины одежды и обуви начинают открывать свои двери для посетителей. Одни ограничивают число посетителей, которые могут единовременно находиться в торговом зале. Другие приглашает на примерку по предварительной записи.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал, какие непродовольственные магазины откроются первыми.

— Это точно не будут крупные торговые центры, где скапливается большое количество людей. Это будут большие специализированные магазины с одним хозяином. Например, как «Леруа Мерлен». Один хозяин сможет гарантировать ограниченное количество покупателей и соблюдение других профилактических мер, — пояснил Текслер.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 17 мая 2020 года.

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