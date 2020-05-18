Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 18 мая 2020 года: без масок высаживают из трамвая

Показательный инцидент произошел на днях в трамвае Магнитогорска. Водитель высадил пассажирку, которая была без маски.

— Говорит: «Выходите или мы никуда не поедем». Я ему объясняю: ответственность лежит только на мне. Если будет проверка, оштрафуют меня. А водитель давай козырять каким-то постановлением. Разве такое есть, по которому отвечать будет водитель трамвая? — возмутилась женщина в городском паблике.

По ее словам, маску она просто забыла. Садясь в трамвая, дама не ожидала, что вагоновожатый пойдет на принцип.

Поддержки в группе «Черное&Белое Магнитогорск» женщина не нашла. Земляки осудили ее беспечность, заодно напомнили: дело совсем не в штрафах. С 12 мая в Челябинской области действует масочный режим, а ситуация с коронавирусом в Магнитогорске далека от идеала.

По данным оперативного штаба, на ранее утро 18 мая в городе подтверждено 411 случаев COVID-19. Поправились и выписаны домой 75 человек. Два человека находятся в очень тяжелом состоянии и подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. С начала эпидемии в больницах города умерли девять пациентов с коронавирусом. Последний случай: женщина 79 лет сгорела на руках медиков от ковидной пневмонии в минувшие выходные.

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На этой неделе в городе возобновиться прививочная кампания против клещевого энцефалита. Первыми защиту получат малыши, посещающие детский сад. Ребятам в возрасте 3-4 лет, уже привитым осенью 2019 года, проведут ревакцинацию. Прививки для них бесплатные — за счет бюджета. Напомним, профилактические прививки приостанавливали на какое-то время из-за коронавируса.

Магнитогорцы, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут бесплатно получить продукты от благотворительного фонда «Металлург». Сделать заявку можно по телефону: 8 (3519) 49-85-40.

Стоит ли стоять в очередях за пособием по безработице, — HR-специалист Екатерина Карпенко 00:00 00:00

Набор положен:

— одиноким пенсионерам старше 65 лет, не имеющим близких и родственников;

— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;

— семьям, имеющим детей инвалидов;

— матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.

Горячая линия по коронавирусу в Магнитогорске работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 18 мая 2020 года.

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