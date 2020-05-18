Коронавирус в Челябинске, последние новости на 18 мая 2020 года: сотрудники обсерваторов остались без доплаты за риск

Минувшие выходные прошли без громких заявлений властей. Ситуация с коронавирусом стабилизировалась, и брифинги теперь проходят в штатном режиме по будням. Несколько дней назад глава региона Алексей Текслер пообещал, что на этой неделе еще раз оценит возможность каких-либо послаблений. Впрочем, кажется, сильно на это никто не надеется, ведь практически каждый день приносит области по сотне новых зараженных.

На ранее утро 18 мая в регионе зафиксированы 1706 случаев заражения COVID-19: 440 — в самом Челябинске, 411 — в Магнитогорске, 357 — в Златоусте, 75 — в Миассе. Вылечились 564 человек. Скончались 20.

Чуть более половины погибших имели хронические болезни. Коронавирус лишь приблизил конец. Но два последних случая гибели связаны с ковидной пневмонией в чистом виде: от воспаления легких сгорела 79-летняя женщина в Магнитогорске и 73-летний мужчина из Златоуста. Последний скончался в больнице областного центра.

Накануне стало известно, что среди жертв ковид есть известная личность. Речь идет о 60-летнем артисте Камерного хора Мансуре Гарееве. О его гибели в социальных сетях рассказал худрук Челябинской филармонии Владимир Ошеров.

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Мансур Гареев пел на клиросе Свято-Троицкого храма во время пасхального богослужения. Но утверждать, что инфекцию он подхватил в храме, нельзя — других заболевших там не было. Сначала Гареев пытался лечиться дома. В майские праздники певцу стало хуже — появились проблемы с дыханием. Он поехал в больницу. Несколько дней он пролежал на аппарате ИВЛ, а затем впал в кому и умер. Эта история очень похожа на история 57-летнего медика из Брединского района, который умер в больнице Магнитогорска. Мужчина заразился, когда брал анализы у больных с ковид. Первые тесты, как и у Гареева, показали отрицательный результат на коронавирус, поэтому медик лечился дома. В больницу он попал, когда появились проблемы с дыханием. Спасти его не смогли.

На минувшей неделе медики и водители скорой получили стимулирующие выплаты за работу с больными COVID-19. Причем, после скандала на федеральном уровне часть доплат доначислили уже в выходные. Но недовольные еще остались.

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На повышенную зарплату рассчитывали сотрудники обсерваторов, куда отвозят на двухнедельную изоляцию вахтовиков и вернувшихся из-за границы туристов. Эти люди рискуют столкнуться с коронавирусом в любой момент. Однако, по информации КП-Челябинск, за этот риск им не заплатили.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске на раннее утро 18 мая 2020 года.

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