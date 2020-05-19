Челябинские нефтепроводчики стали участниками мероприятий ко Дню Победы

Работники Челябинского нефтепроводного управления (филиала АО «Транснефть — Урал») приняли участие в добровольческих мероприятиях, посвященных 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Было организовано поздравление ветеранов из числа бывших работников предприятия, приведены в порядок памятники в челябинских селах Новосинеглазово и Травники. В Челябинске также прошла акция «Поздравим соседей» — нефтепроводчики вместе с детьми рисовали праздничные плакаты и размещали их на дверях подъездов и воротах жилых домов.

Сотрудники Челябинского нефтепроводного управления и других филиалов предприятия стали активными участниками общероссийских акций «Бессмертный полк онлайн», «Георгиевская ленточка», «Окна Победы», «Сад памяти». В коллективе АО «Транснефть — Урал» состоялась и целая серия тематических мероприятий: проведен конкурс рисунков для детей работников, подготовлена электронная версия сборника воспоминаний о родственниках — фронтовиках и тружениках тыла, на внутрикорпоративном портале размещены фотоматериалы и биографии ветеранов. Молодые специалисты акционерного общества провели серию онлайн-уроков для школьников, рассказав о героях Великой Отечественной, в ходе акции «Мы — наследники Великой Победы» собрана благотворительная помощь для нуждающихся пожилых людей.

АО «Транснефть — Урал» в течение всего 2020 года, объявленного в России Годом Памяти и Славы, продолжит проведение добровольческих акций, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Будет завершено обустройство и ремонт целого ряда памятников и мемориальных комплексов в регионах, где предприятие осуществляет свою деятельность — в Челябинской, Курганской, Самарской и Оренбургской областях, в Башкирии, планируется выпуск книги стихов участника войны Н. Яковлева и реализация других благотворительных проектов.

Новости компаний.