Энергетики приступают к отключениям объектов теплоснабжения

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области — ООО «Уралэнергосбыт» — начал отключения от питания теплоснабжающих организаций. Причина — огромные долги, накопленные за отопительный период.

В зимний период объекты теплоснабжения являлись неотключаемыми, за это время многие из них успели накопить огромные долги. В настоящий момент должникам вручаются уведомления, энергетики приступают к ограничениям этих объектов.

— Первые отключения уже начались, большая часть этой работы придется на конец мая и июнь. Большинству должников уже направлены соответствующие уведомления. Не стоит забывать, что основная часть собранных гарантирующим поставщиком средств поступает производителю электрической энергии и сетевой компании. Для энергетиков летний период — это тоже время для ремонтных мероприятий в целях бесперебойной работы всех отраслей промышленности и бытовых потребителей, — комментирует директор по работе с клиентами ООО «Уралэнергосбыт» Андрей Святых.

В отсутствии электроэнергии предприятия-должники рискуют упустить время, необходимое для ремонтно-восстановительных работ и подготовки к следующему отопительному периоду. Кроме того, одним из основных условий получения паспорта готовности к следующему зимнему периоду является отсутствие у предприятия долгов за топливно-энергетические ресурсы.

Полное ограничение энергоснабжения уже введено в отношении ООО «Коммунальные системы», АО «Челябкоммунэнерго», ООО «ТЭСиС», и других предприятий. На последнюю неделю мая запланировано отключение еще более десятка аналогичных организаций-должников, в том числе МУП МГО «Городское хозяйство», ООО «ЮТЭК», ООО «ЮТЭКОМПЛЕКС», ООО «УРАЛТЕПЛОСТРОЙ», МУП «Кидышевская котельная», ООО «Перспектива плюс» и другие. На очереди новая партия уведомлений.

Гарантирующий поставщик электрической энергии уже неоднократно сообщал об огромных долгах предприятий ЖКХ. На сегодняшний день эта сумма составляет уже более 945 млн рублей. Лидером среди муниципалитетов Челябинской области по долгам является Златоуст. Здесь предприятия ЖКХ задолжали в общей сложности более 221 млн рублей. Крупнейшие должники — ООО «Теплоэнергетик» с долгом 175,86 миллиона рублей и МУП «Коммунальные сети «ЗГО» с долгом в почти в 25,3 миллиона рублей. На втором месте Челябинск с долгами предприятий ЖКХ в 170 млн рублей. Третье место занимает Катав-Ивановск с долгом 92 млн рублей, всю сумму районного долга определяют два предприятия: МУП «ТеплоЭнерго» (56,5миллиона) и ООО «Энергосервис» — долг 35,67 миллиона рублей.