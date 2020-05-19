На Урале продолжают внедрять системы цифровой аналитики
Лидер телекоммуникационного рынка Челябинской области компания «Интерсвязь» продолжает внедрять системы цифровой аналитики, основанные на технологиях искусственного интеллекта. Нейросеть уже научилась детектировать ДТП на опасных участках дорог, регулировать автомобильный трафик, а также самостоятельно выявлять среди миллионов абонентов тех, кому необходима консультация по вопросам предоставления цифровых услуг.
Специалисты компании «Интерсвязь» продолжают совершенствовать системы цифровой аналитики, которые позволяют облегчить и обезопасить жизнь горожан. Так, на настоящий момент для системы «Улицы онлайн» в городе установлено более сотни камер видеонаблюдения. Многие из них способны определять ДТП, и, в случае аварии, экстренно сообщать в ГИБДД о происшествии. Так, за 2019 год система зафиксировала 106 дорожно-транспортных происшествий, о которых сразу сообщила в полицию. Это позволяет правоохранителям быстрее реагировать на вызовы и, по необходимости, впоследствии влиять на безопасность дорожного участка.
Также искусственный интеллект способен в реальном времени анализировать загруженность крупных дорожных развязок и оптимизировать работу светофоров, чтобы избежать образования пробок. Камеры фиксируют интенсивность потока, а искусственный интеллект меняет фазы светофоров, увеличивая пропускную способность примерно на 12%. При этом система в будущем сможет не только работать в реальном времени, но и полноценно предсказывать ситуацию на основе накопленной информации или метеорологических условий.
— На настоящий момент в городе есть несколько участков, где система полностью автоматизирована. Например, Комсомольский проспект и улица Комарова работают в режиме адаптивного управления. Это значит, что на этих участках ведется анализ дорожного трафика, а по его результату, в зависимости от интенсивности движения меняется режим работы светофора. Система пока функционирует в тестовом режиме, но она уже показывает результаты. Благодаря работе искусственного интеллекта плотность дорожного трафика снижается — говорит начальник Автоматизированной системы управления дорожного движения (АСУДД) Юрий Воителев.
Системы цифровой аналитики работают не только для безопасности граждан, но и для их комфорта. В настоящее время компания «Интерсвязь» внедряет цифрового оператора call-центра. Искусственный интеллект сам определяет абонентов, которым необходима консультация по оплате за цифровые услуги, и подробно им все разъясняет. При этом робот не звонит всем подряд, а только тем, кто действительно в этом нуждается. Система учитывает несколько десятков факторов поведения человека, в том числе и количество его обращений в компанию, период обращений, и специфику вопросов.
— Это модель машинного обучения, которая обучается на основании исторических данных по платежному поведению пользователя, изменению начислений, предыдущим обращениям, оповещениям и многим другим факторам. Всего их более 20, — рассказывает руководитель центра технического сервиса абонентов компании «Интерсвязь» Антон Примаков.
Подобную систему аналитики Интерсвязь использует во время работ по устранению неисправностей и недоступности интернета на участках сети. Например, те люди, которые часто обращаются в компанию при обнаружении проблем, с наибольшей вероятностью раньше других получат звонок от искусственного интеллекта со всей доступной информацией. Эта технология позволяет сократить не только время ожидания ответа оператора для абонента, но и, в зависимости от потребностей, донести важную информацию. Это значит, что те, кто не хочет выслушивать долгие и подробные сообщения, получат короткий вариант уведомления.
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ИСТОЧНИК KP.RU