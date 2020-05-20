Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 20 мая 2020 года: медикам прислали 30 тысяч масок из Китая, школы не будут отменять последние звонки и выпускные

В Магнитогорске, по данным на утро 20 мая, подтвержден 471 случай коронавируса. 89 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, восемь — умерли. Остальные продолжают лечение.

За прошедшие сутки сводку пополнили несколько хороших новостей. В школах Магнитогорска решили не отменять последние звонки. Прощание со школой состоится в онлайн-формате. В управлении образования пообещали насыщенный праздник, сценарий которого сейчас прорабатывается. Выпускной тоже будет, но с соблюдением социальной дистанции. Старшеклассникам вручат аттестаты, а проводить ли вечеринки в кафе — решат родители.

— Я считаю, что у родителей в этом году должен возобладать здравый смысл: а нужно ли это делать? — отметила замначальника управления образования города Ольга Бирюк.

Компания-партнер Sinosteel из Китая прислала Магнитогорскому металлургическому комбинату 30 тысяч масок и респираторов. Однако металлурги передали подарок работникам медсанчасти, которым средства индивидуальной защиты нужнее.

Врачи сейчас буквально живут на рабочих местах. Руководство первой горбольницы позаботилось о своих сотрудниках и организовало для них горячее питание. С сегодняшнего дня медперсонал будет получать завтраки, обеды и ужины. Утром будут в основном молочные каши, днем — салаты, гарниры и блюда из мяса или птицы, вечером — молочка, омлеты или рыба с гарниром. Отметим, что горбольница №1 лечит от коронавируса не только магнитогорцев, но и пациентов из южных районов области.

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В Магнитогорске продолжают следить за нарушениями режима самоизоляции и использования масок в общественных местах. Как сообщили в мэрии, за прошедшие сутки полицейские выписали 64 протокола, а всего с начала действия режима составлено 2 092 протокола.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 20 мая 2020 года.

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