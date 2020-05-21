Коронавирус в Челябинске, последние новости на 21 мая 2020 года: бунт водителей скорой и двухтысячный больной с COVID

Выплаты за ковидных больных вывели из себя водителей скорых. Вчера, 20 мая, они даже устроили стихийный митинг на автобазе в Ленинском районе города. Люди жалуются на то, что одни получили максимальные выплаты, а другие не получили вообще ничего. Чтобы погасить этот конфликт, вчера на базу выехала начальник горздрава Наталья Горлова.

— Федеральную выплату размером в 25 тысяч рублей получат те, кто перевозил ковидных больных. Для остальных предусмотрена более скромная региональная выплата. Федеральную выплату водители получают в полном размере. Региональную — пропорционально отработанному количеству смен с апреля по июнь включительно, — разъяснила чиновник.

По словам Горловой, информация о подтвержденном диагнозе пациента приходит не сразу. Из-за этого выплаты могут опаздывать. Если диагноз у пациента подтвержден официально, вся бригада скорой тут же приравнивается к ковидной и получает повышенную зарплату.

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Также стало известно, что выплаты сверх обычной зарплаты в пандемию получат соцработники региона: сотрудники детдомов, домов престарелых и работники соцзащиты, которые помогают одиноким старикам. Например, в троицком детском доме и в верхнеуральском доме престарелых, где выявлены больные коронавирусом, врачи получат по 60 тысяч рублей, средний медперсонал и соцработники — по 35 тысяч, технички — по 15 тысяч. Сотрудникам комплексных центров, которые помогают пенсионерам на дому, положена выплата в 10 тыс. руб.

Между тем уже сегодня число заболевших коронавирусом в регионе может перевалить за две тысячи человек. Счет зараженных каждый день идет на десятки. А на раннее утро 21 мая коронавирусом заразились 1969 южноуральцев. Около 700 из них уже поправились, 23 человека скончались.

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По поручению губернатора региона Алексея Текслера в городах с самым большим числом заболевших раздадут 100 тысяч масок бесплатно. Помощь получат Челябинск (540 случаев заражения), Магнитогорск (488), Златоуст (379) и Миасс (107).

Сейчас в Челябинской области остались только две территории без COVID-19. Официально случаев заражения не было в городке Карабаш и в Увельском районе.

Коронавирус подкосил в эти дни и бизнес южноуральцев. В Челябинске выставлен на продажу торговый комплекс «Изумруд» у Областной больницы. Владелец надеется выручить за него 65 млн рублей. Городские эксперты считают, что на месте рынка пора построить офисный центр или же жилой комплекс. Жена бывшего игрока «Трактора» Екатерина Попова заявила о том, что закрыла свой цех по пошиву модной одежды в Челябинске — от него сейчас одни убытки. Авиакомпания «Сибирь», она же S7, сокращает пилотов и стюардесс, базирующихся в Челябинске. Работники уходят по соглашению сторон. Однако позже, когда самолеты опять поднимутся в небо, их готовы опять принять на работу.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 21 мая 2020 года.

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