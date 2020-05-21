2020-05-21T04:47:16+03:00
Общество

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 21 мая 2020 года: двое сбежавших из обсерватора и еще восемь зараженных вахтовиков

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на 21 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Вахтовики прилетели в Челябинск два дня назад. Фото: alexeytexler.official.Вахтовики прилетели в Челябинск два дня назад. Фото: alexeytexler.official.
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Обсерваторы для людей, находящихся в изоляции из-за коронавируса, до сих пор жили своей тихой жизнью. Минздрав отчитывался о прибытии новых групп — туристов, вахтовиков. И на этом при них сразу же забывали. Но накануне грянул скандал: из санатория «Карагайский бор» под Магниткой сбежали двое затворников.

Речь идет о мужчинах, которых вывезли из Якутии — с Чаяндинского месторождения. Одного беглеца уже задержали по месту прописки в Агаповском районе. Вахтовик объяснил, что они не хотели сидеть в обсерваторе и сдавать анализы.

— У прошлых групп таких проблем не было, — призналась первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Впрочем, проблемы были. Но другого толка. По информации КП-Челябинск, у восьми вахтовиков, изолированных в «Карагайском бору», болезнь все-таки проявилась.

— Восемь человек были госпитализированы из обсерватора в Карагайке. С ними все хорошо. Четко сработали санитарные службы, в санатории провели дезинфекцию, — рассказал наш источник.

Ранее вырваться из обсерватора «Изумруд» в черте Челябинска пыталась женщина с дочкой, вернувшаяся с Бали. Туристка заявила прессе о нарушении гражданских прав. Однако суд встал на сторону Роспотребнадзора и признал заточение абсолютно законным. Теперь понятно, что такие жесткие меры оправданы. Люди из группы риска не утруждают себя изоляцией, а между тем представляют опасность для окружающих.

По данным оперативного штаба, на ранее утро 21 мая в Магнитогорске выявлено 505 случаев COVID-19. С начала пандемии 95 пациентов поправились, 11 человек умерли. Сегодня семь пациентов находятся в реанимации, трое — на аппаратах искусственной вентиляции легких.

— Эта болезнь не так страшна для абсолютно здорового человека. Она опасна для тех, у кого есть хронические заболевания. Вкупе с коронавирусом они приводят к летальным исходам и к тяжелым последствиям. Раньше врачи считали, что под угрозой находятся пожилые. Сейчас мы видим, что болезнь затрагивает абсолютно все возрастные категории, в том числе и детей, — обратился к жителям города глава Магнитогорска Сергей Бердников.

Чиновник в который раз призвал земляков соблюдать обязательный масочный режим и заботиться о себе. С начала пандемии на жителей города уже составили больше 2,1 тысячи протоколов за нарушение самоизоляции и 123 протокола за отсутствие маски. В городе усилена дезинфекция общественных мест и подъездов, проводится санитарная обработка остановочных комплексов, парков, скверов, детских площадок, трамваев.

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Следом за главным муфтием Урала Ринатом Раевым власти просят людей не ходить в мечети на праздник Ураза-байрам, а молиться дома. Трансляция богослужения будет вестись на телеканале ОТВ 24 мая в 7 часов утра. В мечети пустят только священнослужителей.

Магнитогорское предприятие «УралЭнергоРесурс» подарило городу защитные ручки, которые позволяют открывать двери, не прикасаясь к ним ладонью. Устройства установили в Центральной клинической медико-санитарной части.

Попавшим в сложную жизненную ситуацию раздают продукты от благотворительного фонда «Металлург». Сделать заявку можно по телефону: 8 (3519) 49-85-40.

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Горячая линия по коронавирусу работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 21 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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