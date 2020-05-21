2020-05-21T18:50:48+03:00
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Маленький чемпион 2020: спортсмены в ползунках готовятся к стартам

Знакомимся с участниками забега и голосуем за самых спортивных
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Чтобы уверенно чувствовать себя на дорожке, надо усиленно тренироваться.Чтобы уверенно чувствовать себя на дорожке, надо усиленно тренироваться.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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«КП-Челябинск» знает: карантин скоро закончится, а потому мы вовсю готовимся к нашему традиционному и самому мимишному соревнованию — «Маленький чемпион-2020».

Мы уверены: юные спортсмены не скучают в самоизоляции. Карапузы усиленно тренируются, а их старшие братья и сестры, мамы и папы, бабушки и дедушки готовятся стать самой лучшей группой поддержки.

В этом году мы немного изменили условия регистрации и сделать их чуть более креативными.

Итак, если вы и ваш малыш готовы участвовать в соревнованиях «Маленький чемпион-2020», покажите, как проходит ваш карантинный режим тренировок.

Отправляйте фото юного чемпиона в процессе тренировки по форме ниже и настраивайтесь на забег.

Внимание! Каждый участник фотоконкурса автоматически получает «проходку» на соревнования. А потому в описании фото укажите не только, как именно вы готовитесь к веселым стартам, но и напишите ФИО маленького чемпиона, а также его дату рождения и контактные данные родителей. Личные данные не попадут на всеобщее обозрение: они нужны организаторам для формирования списка участников.

Важно! На 31 декабря 2020 года вашему малышу не должно быть более 3 (трех) полных лет.

Мы обязательно сообщим дату и время соревнований, как только в нашем регионе снимут режим самоизоляции. А пока — смотрим на юных будущих чемпионов и одариваем их лайками.

Кстати, участники, которые насобирают самое большое количество «сердечек» еще до начала соревнований получат призы от наших партнеров.

Вперед, маленькие чемпионы! Мы в вас верим!

Положение.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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