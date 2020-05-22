Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 22 мая 2020 года: платный анализ для условно здоровых и суд над вахтовиками

По данным оперативного штаба, в Магнитогорске подтверждены 524 случая заражения коронавирусом. Прирост за сутки — 19 человек. Излечились и выписаны из больниц 105 человек. Увы, 12 пациентов скончались.

При опасении, что они заразились, жители города теперь могут сдать платный анализ на COVID-19. Тесты начали делать в Центральной клинической медико-санитарной части. Но мазки не берут у людей с признаками ОРВИ. Услуга рассчитана на условно здоровых. Анализы проводят по записи, чтобы клиенты не пересекались. Результат выдают уже на следующий день. Цена теста — 2400 рублей.

А накануне под Магнитогорском, в суде Верхнеуральска, прошло заседание по двум сбежавшим из обсерватора «Карагайский бор» вахтовикам. Напомним, двое мужчин, вернувшихся из Якутии вывозным рейсом, не захотели сдавать анализы на ковид и садиться на изоляцию. Вахтовики собрали вещи и пустились в бега.

— Суд пришел к выводу, что, уклоняясь от изоляции в условиях обсерватора, они нарушили требования Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Поставили под угрозу свое личное здоровье и здоровье окружающих, — сообщили в Челябинской областном суде.

Суд удовлетворил административный иск Роспотребнадзора в полном объеме и вынес решение о принудительной изоляции ответчиков на две недели.

Напомним также, по информации КП-Челябинск, у восьми вахтовиков, изолированных в «Карагайском бору», болезнь все-таки проявилась.

Несмотря на эпидемию, пусть с опозданием, но все-таки начался призыв в армию.

— Нормативы никто не изменял. Магнитогорск должен поставить в войска 400 человек. И они скоро поедут в армию, — говорят в местном военкомате.

Призывники уже проходят комиссию. Будущие новобранцы — в защитных масках. При входе им измеряют температуру. Подходить близко друг к другу нельзя. Все сотрудники военкомата тоже защищены. Первые новобранцы поедут в часть в начале июня. За неделю до этого у них возьмут мазки на ковид. Еще один анализ сделают на областном пункте сбора. Если кто-нибудь заболеет, всю партию новобранцев вернут обратно в Магнитогорск.

Также город готовится к лету. В четверг, 21 мая, глава Магнитки Сергей Бердников проинспектировал ход подготовки к летней кампании в оздоровительном центре для дошколят «Горный ручеек». Первую смену здесь отменили, однако лагерь готовится ко второй.

— Наша задача — подготовить лагерь. На входе в каждый корпус появится дозатор с антисептиками для обработки рук. В помещениях установят рециркуляторы, которые будут обеззараживать воздух. Сотрудникам раздадут бесконтактные термометры, — рассказала главе директор лагеря Марина Лебедева.

Лебедева считает, что этим летом лагерь сможет принять не меньше детей, чем в обычные годы.

Сергей Бердников еще раз напомнил, что призывает мусульман отказаться от похода в мечети на Ураза-байрам. Трансляцию богослужения можно будет увидеть в прямом эфире на канале ОТВ 24 мая в 7 часов утра. В мечети пустят только священников.

Попавшим в сложную жизненную ситуацию продолжают раздавать продукты от благотворительного фонда «Металлург». Сделать заявку можно по телефону: 8 (3519) 49-85-40.

Горячая линия по коронавирусу работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 22 мая 2020 года.

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