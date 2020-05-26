Уставшие от людей и квартир собачки: как челябинцы развлекают питомцев на карантине

Челябинские собачники придумали, как нескучно сидеть на самоизоляции с питомцами — запустили челленджи в соцсетях. Владельцы самоедов приседают с собаками на плечах, а владельцы корги фотографируют, чем собакены занимаются в квартире на карантине. Смотрим самые интересные посты и улыбаемся.

САМОЕД ВМЕСТО ШТАНГИ

Первый флешмоб только кажется простым. Поднять пушистого и упитанного самоеда — задача не из легких. Девочки весят 16-20 кг, а мальчики — 20-30 кг! Плюс «хвостатый снаряд» все время норовит спрыгнуть. Организовали челлендж команда по ездовому спорту «Белые молнии». Так спортсмены решили размяться и заодно немного развлечься.

— Флешмоб поддержали около 20 человек, в том числе хрупкие девушки у которых собака весит едва ли не столько же, сколько они сами, — смеется каюр, основатель команды «Белые молнии» Дмитрий Просвирин. — Были участники не только из Челябинска, но и Снежинска, Екатеринбурга. Поддержала челлендж и ветклиника Баграта Агажанова. Мы с ними дружим, наши собаки очень часто выступают донорами по крови. Часто после укуса клеща или пироплазмоза животным требуется переливание.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780513" frameborder="0"></iframe> Приседания с самоедами. Дмитрий Просвирин со своими питомцами Кирой и Асей..Видео: vk.com/Самоед — для спорта и любви «Белые молнии»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="360" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780514" frameborder="0"></iframe> Приседания с самоедами. Валерия Ткачева и ее питомец Валера..Видео: vk.com/Самоед — для спорта и любви «Белые молнии»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780515" frameborder="0"></iframe> Приседания с самоедами. Артур Разгулов и Добрыня..Видео: vk.com/Самоед — для спорта и любви «Белые молнии»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="204" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780518" frameborder="0"></iframe> Приседания с самоедами. Ольга Разгулова и Добрыня..Видео: vk.com/Самоед — для спорта и любви «Белые молнии»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="288" height="360" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780516" frameborder="0"></iframe> Приседания с самоедами. Флешмоб поддержала клиника Баграта Агажанова..Видео: vk.com/Самоед — для спорта и любви «Белые молнии»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780517" frameborder="0"></iframe> Приседания с самоедами. Виктория Токмачева и Дакота..Видео: vk.com/Самоед — для спорта и любви «Белые молнии»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="352" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/780520" frameborder="0"></iframe> Приседания с самоедами. Ефим Демко и Тор.Видео: vk.com/Самоед — для спорта и любви «Белые молнии»

КОРГИ ДОМА

Владельцы корги в Челябинске обычно устраивают совместные прогулки раз в месяц — «коржовки». Гуляют по Алому полю или по Городскому бору. В апреле собачники хотели провести большое шествие «Королевских корги» по центру города, нарядив питомцев в забавные костюмы. Но планы изменил коронавирус.

— Поэтому мы придумали флешмоб #коргидома, чтобы участники группы могли делиться разными забавными и смешными фотографиями себя и своих собак, отдыхающих дома. И сразу же это получило большой отклик, присоединились владельцы корги из других городов, и теперь вся стена группы в фотографиях корги на карантине. Раз в неделю мы выкладываем пост с лучшими. Мне кажется, получилось очень мило, — говорит администратор группы «Корги74» Дарья Шульгина.

Питомцы тоже решили выспаться на карантине. Фото: группа «Корги74»

А вот как они спят, видимо, когда нас нет дома... Фото: группа «Корги74»

Когда уже сходишь с ума от самоизоляции. Фото: группа «Корги74»

К приему пищи готов. Фото: группа «Корги74»

Когда услышал, что масочный режим обязателен для всех. Фото: группа «Корги74»

Самоизоляция... А так хочется побегать в парке. Фото: группа «Корги74»

Привычки домоседства в одиночестве остались. Фото: группа «Корги74»

А вы тоже устраивали генеральную уборку в первые недели карантина? Фото: группа «Корги74»

Устал уже от вас и ваших карантинов. Идите на работу. Фото: группа «Корги74»

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