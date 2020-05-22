Как найти своего «лучшего» педиатра в Челябинске: родителям на заметку

Как найти квалифицированного и доброго педиатра для своего ребенка? Можно ли ставить прививки в период пандемии коронавируса? Где получить медсправки для детского сада и лагеря, минуя очереди и не подвергая себя вирусной опасности? На эти и другие вопросы в эфире радиостанции «Комсомольская правда Челябинск» ответила заведующая отделением педиатрии клиники «Источник» Елена Евгеньевна Битюцкая

— В первый год жизни малыша мамам приходится постоянно ходить на прием к педиатру и другим врачам. Почему приемы проводятся так часто?

- Считается, что самой важной в развитии ребенка является первая тысяча дней, и в них входит дородовый период. За это время родители должны максимально узнать, что нужно ребенку, узнать принципы питания, развития. И в этом поможет, конечно, педиатр. Он прежде всего оценивает физическое развитие ребенка: вес, рост, окружность головы и груди и так далее. Затем анализирует психомоторное развитие: что ребенок умеет делать в этом возрасте. Здесь нужно вовремя оценить, правильно ли развивается малыш. Оцениваются на приеме жалобы родителей, даются рекомендации по питанию ребенка,введению прикормов, режиму дня. И,разумеется, педиатр способен своевременно диагностировать любое заболевание, которое может возникнуть на первом году жизни, вовремя оценить ситуацию и либо направить к узкому специалисту, либо на сдачу анализов.

На втором году жизни врач смотрит ребенка уже реже — раз в три месяца. Даже, по новому приказу Минздрава, мы делаем осмотры в год и три, в год и шесть месяцев и в два года. Повторюсь: первая тысяча дней — это самое важное для родителей время, когда у ребенка закладываются все психомоторные навыки, режимные моменты.

— В условиях пандемии ходить с ребенком в поликлинику на медосмотры совсем не хочется. Ведь у маленького ребенка иммунитет еще только формируется. Как быть?

- На сегодняшний день во всех клиниках, в частности, в нашей,имеются строго выделенные дни и часы здорового ребенка.Кроме того, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и Минздрава России, мы продолжаем плановую вакцинацию по нацкалендарю, потому что, если этого не делать, может возникнуть вспышка других заболеваний и инфекций. Главное — предпринять все меры профилактики коронавирусной инфекции при этом. В «Источнике», например, вакцинацию ведут только по записи, соблюдая масочный режим и социальную дистанцию. Во всех помещениях клиники работают дезары — приборы для обеззараживания воздуха, есть средства санитарной обработки для рук. И, конечно, перед вакцинацией педиатр должен убедиться, что ребенок здоров.

— В наше время очень активны антипрививочники. Вам в своей практике приходилось или приходится с такими людьми иметь дело? Расскажите, пожалуйста, как вы сними общаетесь, какие аргументы они привозят и какие контраргументы приводите вы.

- Безусловно, есть категория родителей, которые категорически против прививок. Это, конечно, неправильно, и мы стараемся объяснить, почему. Ведь когда ребенок рождается, у него практически незрелая иммунная система. Первые полгода-год в его организме еще циркулируют материнские антитела, которые могут защитить ребенка. А в дальнейшем мы пассивно вырабатываем иммунитет проведением вакцинации.

Объясняем родителям, что, если не ставить прививки, то ребенок,безусловно, может подхватить серьезные инфекционные заболевания. Рано или поздно ребенок попадет в социум, будь то детский сад или школа. До 7-8 лет иммунная система ребенка будет оставаться незрелой. С помощью вакцинации мы помогаем ребенку быть здоровым, — чтобы у него выработались антитела пассивно.

— Сейчас очень часто встречается аллергия. Говорят, что это расплата человечества за прогресс, за цивилизацию. Это может быть как-то связано с тем, что у нас стали более совершенными вакцины?

— Сразу уточню: ребенка прививают, когда он здоров, и обязательно уточняют аллергоанамнез у родителей. Если ребенок наблюдается с каким-то аллергическим заболеванием, то вакцинацию нужно проводить на фоне антигистаминных препаратов. А так, в принципе, особой предварительной подготовки для вакцинации не нужно. Главное, чтобы ребенок был здоров, и были хорошие анализы крови и мочи при первой вакцинации.

Сама прививка аллергию не вызывает. Современные вакцины имеют более высокое качество, чем раньше, и вызывают меньшие поствакцинальные реакции. После вакцинации в течение 30 минут оценивается первая реакция организма. При постановке неживых вакцин мы оцениваем состояние ребенка на третьи сутки, а если используются живые вакцины, то в другие сроки — на шестой-девятый день. Нужно помнить, что возможна поствакцинальная реакция, но, конечно, по аллергическим реакциям все решается индивидуально.

— Идти ли на прививку, если известно, что в подъезде живет зараженный коронавирусом сосед?

— Если известно, что на площадке или этажом выше был установлен этот диагноз и имелся какой-то контакт, то, безусловно, 14 дней нужно воздержаться от вакцинации. Аналогичное правило действует и в части большинства других серьезных инфекций. Но у ветряной оспы этот срок дольше — 21 день.

— Обязательно ли нужно ставить все прививки, чтобы ребенка приняли в детсад?

— На сегодняшний день нет такого приказа, что ребенок, не вакцинированный или вакцинированный не полностью по нацкалендарю, не был принят. Это возможно. Главное условие для детского сада — это своевременно поставленная реакция Манту. А вакцинацию можно будет проводить, уже посещая детский сад.

А вот медкарта для поступления в детский сад необходима. Медицинская карта оформляется педиатром, который наблюдал ребенка; должен быть осмотр специалистов согласно возрасту ребенка. Также обязательна сдача общеклинических анализов.

В клинике «Источник» мы выделили дни и часы для проведения профилактических осмотров здоровых детей, когда работают все специалисты. Главное, принести на прием прививочный сертификат или его копию. Данные с него тоже будут внесены в медкарту, с которой затем ребенок будет посещать детский сад, а затем заберет этотдокумент с собой в школу.

— В Челябинской области идет подготовка к открытию загородных детских лагерей. Но туда нужны определенные справки. Где сейчас их делать?

— Такие справки выписываются по определенной утвержденной форме, и в клинике «Источник» можно получить эти документы. Для поступления в оздоровительный лагерь обязательно нужно сдать анализ кала на яйца глист и принести данные о вакцинации.

— Вопрос про адаптацию ребенка к детскому саду. Наверное, единицы идут в садик с удовольствием. Можно ли как-то снизить этот стресс для ребенка?

— Подготовка к детскому саду идет практически с самого рождения. К году мы примерно приходим к тому режиму, который будет у ребенка в детском саду. Режим очень важен. И, конечно, большую роль играет настрой мамы. Нужно объяснять ребенку, что вы обязательно придете за ним, что вы его любите. Дарить любовь, соблюдать правильный режим и не забывать про витамин Д, который важен для формирования иммунного ответа и хорошего настроения.

Отделение педиатрии

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