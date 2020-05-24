Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 24 мая 2020 года: бесплатные булочки от епархии и маски от волонтеров

По данным оперативного штаба, на раннее утро 24 мая в Магнитогорске 545 случаев заражения коронавирусом. Каждый четвертый из заразившихся уже поправился.

Тринадцать жителей города умерли от опасной инфекции. Последней скончалась 75-летняя женщина с термальной стадией онкологии. Шансов поправиться у нее не было, однако жизнь отнял не коронавирус, а рак.

В городе усилены меры по профилактике. Волонтеры на улицах раздают маски рядовым магнитогорцам. Средства защиты привезли и в роддом № 1, где в мае начал работать госпиталь для перенесших ковидную пневмонию.

Поддержать медиков в эти дни решили и православные. Магнитогорская епархия десять дней привозила горячие обеды в 1-ю горбольницу, где сегодня выхаживают заразившихся коронавирусом. Обеды в одноразовых контейнерах получали врачи, медсестры и санитарки, заступившие на суточное дежурство. Сейчас епархия привозит в первую горбольницу выпечку и напитки.

Инфографика: Эдуард ФАДЮШИН

Компания «УралЭнергоРесурс» продолжает устанавливать бесконтактные ручки на дверях поликлиник. При помощи таких устройств открывать двери можно локтем, а не ладонью. Это снижает риск заразиться. На этой неделе бесконтактные ручки появились в детских поликлиниках. В начале мая компания подарила такие же ручки больницам в Челябинске.

Стало известно, что среди полицейских, которые могли заразиться коронавирусом во время командировки в Дагестан, были магнитогорцы. Напомним, у нескольких человек из Челябинской области появились симптомы, характерные для ковид. Результаты анализов все еще неизвестны.

Как центры занятости урезают выплаты, — экономист Владимир Гаврилов 00:00 00:00

Из-за коронавируса сегодня утром мусульмане Челябинской области не смогут помолиться в храмах на праздник Ураза-байрам. Остаться дома магнитогорцев призвали главный муфтий Урала и глава Магнитки. Но уже в 7 часов утра в воскресенье, 24 мая, верующие смогут посмотреть прямую трансляцию богослужения. В мечетях будут одни священнослужители.

Попавшим в сложную жизненную ситуацию продолжают раздавать продукты от благотворительного фонда «Металлург». Сделать заявку можно по телефону: 8 (3519) 49-85-40.

Горячая линия по коронавирусу работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 23 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Еду отдаю соседу»: вегетарианка после челябинского обсерватора оказалась в больнице

Девушка поделилась условиями в палате и фотографиями обедов (подробнее).

Тест на коронавирус в Челябинске: где можно сдать, как проходит и сколько стоит

За деньги сдать тест на коронавирус в Челябинске может любой желающий (подробнее)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru