Коронавирус в Челябинске, последние новости на 24 мая 2020 года: врачи в элитных иномарках и десятки штрафов за отсутствие маски

Прирост новых случаев заражения сократился. Накануне медики заявили от 67 положительных тестах на коронавирус. Хотя недавно каждый день прибывало по 80-90 больных. Но, увы, в эти дни продолжают уходить тяжелые пациенты.

В Челябинске умерла 68-летняя доктор из Златоуста, которая затянула с госпитализацией и долго лечилась дома. А в Магнитогорске — 75-летняя пациентка с термальной стадией рака. COVID-19 был сопутствующей болезнью.

Всего на раннее утро 24 мая в области подтверждены 2199 случаев коронавируса, более 800 человек уже поправились, 27 умерли.

Из-за коронавируса накануне закрыли детскую поликлинику в Аргаяшском районе — у сотрудника положительный тест на ковид. Всех контактировавших проверяют. В поликлинике провели дезинфекцию.

Однако есть и хорошие новости. В больницы начали поступать иномарки, купленные для саммитов ШОС и БРИКС. Одна из них отправилась в ГКБ №9, где развернута самая большая в Челябинске госпитальная база по коронавирусу. Машину будут использовать участковые терапевты для выездов к пациентам.

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— Большую часть услуг поликлиники мы оказываем на дому. На неделе сотрудники делают более 700 выездов. Дополнительный автомобиль нам поможет, — рада подарку заместитель главного врача по поликлинике Татьяна Симонова.

Эта машина уже припаркована во дворе ГКБ №9. Фото: пресс-служба клиники.

На минувшей неделе глава региона Алексей Текслер посвятил проблемам медиков отдельное совещание. Так как в области много заразившихся медработников, губернатор призвал главврачей усилить меры защиты. Кроме того, власти будут следить за начислением стимулирующих выплат, которые в эти дни положены медработникам за борьбу с коронавирусом.

Со вторника, 26 мая, начальник городского Управления здравоохранения Челябинска Наталья Горлова будет принимать водителей скорой в офисе МАУ «Челябмедтранс». Запись открыта по телефону 225-16-10. Такие же приемы будут организованы главврачами в ГКБ № 8 и в ГКБ №9.

В конце рабочей недели полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов заявил, что Челябинская область готова в первому этапу выхода из карантина. Но пока режим самоизоляции и масочный режим продолжают действовать в полной мере. За этим следит полиция. Накануне за сутки составлено 70 административных протоколов. Нарушителям грозит штраф до 30 тысяч рублей. В полиции говорят, что во время рейдов им больше не попадаются нарушители, которым выдано предписание Роспотребнадзора. Протоколы составлены на людей, появившихся в общественном месте без маски.

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Таковы последние новости о коронавируса на раннее утро 24 мая 2020 года. Свежая сводка минздрав области будет опубликована в 11 часов утра.

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