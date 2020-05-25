2020-05-24T22:12:56+03:00
Общество

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 25 мая 2020 года: дистанционный последний звонок продолжится в парках

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 25 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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Выпускники школ смогут встретиться, соблюдая безопасную дистанцию.Выпускники школ смогут встретиться, соблюдая безопасную дистанцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Еще 16 человек из Магнитогорска получили вчера положительный результат мазка на ковид. Вместе с ними на раннее утро 25 мая в городе зафиксирован 561 случай заражения коронавирусом. Выздоровели и выписаны из больниц 154 пациента. Двенадцать человек умерли.

Всего в Челябинской области 2246 случаев заражения и 29 погибших.

Как и вся область, Магнитогорск ждал долгожданного ослабления карантина. Первым об этом в конце рабочей недели заявил полномочный представитель президента в УрФО Николай Цуканов. Горожане надеялись, что глава региона Алексей Текслер сделает важное заявление в понедельник. Но хорошая новость пришла накануне. Днем в воскресенье, 24 мая, губернатор разрешил начать первый этап отказа от жестких ограничений.

Уже на этой неделе начнут открывать непродуктовые магазины площадью не более 400 кв. метров. А уже к вечеру воскресенья для прогулок открыли парки и скверы. Это как нельзя кстати, ведь в понедельник, 25 мая, по всему региону пройдут последние звонки в школах. В этом году они будут дистанционными. А постом школьники все же смогут провести время вместе на свежем воздухе, если будут соблюдать меры защиты.

В Магнитогорске выпускников 2020 поздравят глава Магнитки Сергей Бердников и председатель Городского собрания депутатов Александр Морозов. На празднике прозвучат пожелания выпускников прошлых лет и традиционная клятва верности родному городу.

Трансляцию городского звонка можно увидеть:

— на сайте администрации города;

— на сайте управления образования администрации города;

— на сайтах общеобразовательных учреждений;

— в СМИ;

— в социальной сети ВКонтакте в группе администрации города «Магнитогорск» и группе «Молодежь Магнитки»;

— в телеграм-канале администрации города «Город — М»;

— в инстаграм-аккаунте администрации города @admin_mgn.

Кстати, отмеченный мусульманами накануне Ураза-Байрам не доставил хлопот властям города. Верующие прислушались к словам имам-мухтасиба Магнитогорска Рашида Латыпова и остались молиться дома. Утренний намаз в главной мечети города совершили священнослужители. В мечети было всего лишь десять человек. Однако из храма шла онлайн-трансляция.

Благотворительный фонд «Металлург» продолжает раздавать продукты попавшим в сложную жизненную ситуацию из-за коронавируса. Сделать заявку можно по телефону: 8 (3519) 49-85-40.

Горячая линия по коронавирусу работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 25 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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