Коронавирус в Челябинске, последние новости на 25 мая 2020 года: область снимает первые ограничения

По данным свежей, воскресной, статистики число выписанных из больниц, наконец-то, превысило число вновь зараженных. За сутки медики сняли с учета 88 южноуральцев, а положительный тест на ковид получили всего 47 человек.

Всего по области с начала пандемии заболели 2246 человек, почти треть из них уже поправились, а 29 человек умерли. Последними жертвами коронавируса стали 62-летняя пациентка из Пласта и 83-летняя пенсионерка из Златоуста. У обеих женщин было больное сердце.

Горечь этих потерь сгладило важное заявление губернатора области. Алексей Текслер разрешил региону приступить к первому этапу снятия ограничений.

— Больше двух месяцев у нас ушло на стабилизацию ситуации. Эти усилия, усилия каждого из нас, не должны быть напрасными. Важно понимать, любая вспышка может перечеркнуть все наши усилия. Вернуть нас назад. Нам всем нужно быть максимально ответственными. Тогда будем думать о переходе на следующий этап снятия ограничений, — обратился к челябинцам Текслер.

Через несколько часов после его оптимистичного заявления в Челябинске открыли парки и скверы. Здесь теперь разрешили гулять при соблюдении социальной дистанции. Также на территории области вот-вот откроются непродовольственные магазины. Но пока только те, в которых площадь торгового зала не превышает 400 кв. метров, а также имеется отдельный вход.

При этом южноуральцы все же обязаны носить защитные маски в любом общественном месте. За отсутствие маски маски любого могут оштрафовать. Для простых людей размер штрафа может составить от одной до 30 тысяч рублей.

Впрочем южноуральцам этого мало. Сегодня многие задаются вопросом: не пропадут ли летние отпуска, смогут ли семьи отправить в лагерь уставших от дистанта школьников.

Власти области уже заявляли, что летняя оздоровительная кампания не отменяются. Местные санатории и базы отдыха могут открыться после 1 июня. Решение об открытии детских лагерей будут принимать власти городов и поселков Челябинской области. Для открытия лагеря необходимо, чтобы на территории городского округа или муниципального района не было свежих случаев заражения коронавирусом в течение двух недель. Первыми власти обещают открыть школьные лагеря, где нет приезжих из других территорий.

А пока школьники завершают учебный год, также дистанционно, как учились последнюю четверть. Уже на этой неделе всем объявят итоговые оценки. А для ребят, что заканчивают 9 и 11 классы, в понедельник, 25 мая, прозвенит последний звонок. Впервые в истории праздник будет дистанционным. Его трансляция будет вестись на городских сайтах и в социальных сетях. Полное расписание и обзор площадок смотрите на нашем сайте.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 25 мая 2020 года.

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