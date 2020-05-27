Как записать ребенка в престижные секции, кружки и школы Челябинска бесплатно

Самые престижные учреждения дополнительного образования в Челябинске откроют запись на новый учебный год в июне. Опыт прошлых лет показал, что желающих будет много. «Комсомолка» узнала, в каком формате будет проходить приемная кампания в условиях карантина и как записать ребенка в секции, кружки и школы Челябинска бесплатно.

ДЕТСКИЙ ТЕХНОПАРК «КВАНТОРИУМ»

Два года назад в Челябинске появился детский технопарк «Кванториум». По сути, это инженерная школа для детей. Школа работает по шести направлениям: промдизайн, автомобили, роботехника, аэронаправление, IT и Hi-tech. Ребята изучают современные технологии и создают свои собственные проекты.

— В этом году у нас меняются правила обучения. Все новенькие ребята начнут учиться с вводного модуля. Первые полгода ребенок «погружается» в различные проектные направления, испытывает свои возможности в режиме «тест-драйв». Затем выбирает наиболее интересный квантум, где он хочет и может достигнуть результатов. Во время учебы школьники могут подготовить свой собственный «Start Up», определиться с профессией и местом будущей работы, — говорит директор детского технопарка Иван Шмидт.

Все дети старше 12 лет имеют право обучаться на вводном модуле совершенно бесплатно. Но количество свободных мест ограничено.

Когда начнется запись. С 1 июня.

Как записаться. На сайте Регионального центра технического творчества.

Узнать подробнее о приеме можно по телефону: +7-965-856-48-42. А также написав на почту: shmidt@robo74.ru.

ДВОРЕЦ ПИОНЕРОВ НА АЛОМ ПОЛЕ

Дворец пионеров на Алом поле притягивает детей всего города. Для детсадовцев здесь есть платные курсы. А для школьников — много бюджетных мест. По некоторым направлениям за счет бюджета можно учиться уже с пяти лет.

Объединения во Дворце самые разные: техника, танцы, изобразительное искусство, вокал, театр, спорт... Есть коллективы для юных пожарных, журналистов, геологов, археологов, полицейских. Есть фехтование, шахматы, гольф... Весь список творческих коллективов можно найти на сайте дворца.

Запись в объединения будет проходить в три этапа:

— с 15 июня по 7 августа нужно подать заявку на официальном сайте дворца (лучше в несколько коллективов, так как по каждому кружку и секции за лето будет сформирована очередь; на бюджет попадут самые расторопные; если вы выбираете несколько коллективов, шансы выше);

— с 17 августа по 21 августа нужно подтвердить заявку и принести во Дворец реальные документы, если вы попадаете на бюджет (не принесете — место ребенка отдадут детям из резервной очереди);

— с 24 августа будет прием документов от детей, попавших в резервную очередь, и зачисление в коллектив.

Уточнить информацию можно по телефонам приемной комиссии: 217-99-31 и 220-08-92 в будни с 10.00 до 15.00.

Когда начнется запись. С 15 июня.

Как записаться. Дистанционно на сайте дворца.

ШКОЛЫ ИСКУССТВ: ХОРЕОГРАФИЯ, МУЗЫКАЛКА, ИЗО

Попасть в школу искусств и в обычные годы было непросто. Набор ведется по результатам творческих конкурсов и прослушивания. Обычно они начинаются в апреле-мае. Однако в этом году помешал карантин.

Правила поступления в школы искусств не изменятся. Но все творческие испытания переносятся на конец лета — на август. Точные даты будут объявлены на сайтах.

Но уже сейчас можно заявить о себе и отправить на почту школы искусств электронное заявление о зачислении.

Занятия в таких школах даются непросто: у детей будет жесткое расписание и оценки. Но оно того стоит. Школа искусств может стать ступенькой в профессию.

Когда начнется запись. Уже идет в электронном режиме, в августе будут очные испытания.

Как записаться. Отправить заявление на электронную почту школы.

СПОРТИВНЫЕ ШКОЛЫ

Набор в спортивные школы идет в течение лета. Массовых испытаний здесь нет. Если хочется попытать свои силы, нужно позвонить в школу и попроситься у тренеров на смотр. Если способности вашего ребенка тренеров впечатлят — уже с 1 сентября можно приступать к учебе.

Недавно власти страны разрешили тренироваться спортсменам из взрослых сборных. В детских спортивных школах все еще карантин.

— В июне все наши тренеры уходят в отпуск. А уже в июле они вернутся. Если карантин снимут, юных спортсменов будут отсматривать в июле, в августе. Порядок тот же — по звонку родителей, — рассказали КП-Челябинск в Областной детско-юношеской спортивной школе.

Когда начнется запись. В июле-августе.

Как записаться. Созвониться с тренером и подойти на индивидуальную очную встречу.

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