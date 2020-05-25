«Читали, читаем и будем читать»: губернатор Челябинской области и мэр города поздравили «Комсомольскую правду»

«Комсомольская правда» получила десятки поздравлений с 95-летним юбилеем. Челябинскую редакцию отметили губернатор Челябинской области Алексей Текслер и глава города Наталья Котова.

— Мы всегда читали, читаем и будем читать «Комсомольскую правду». Я вспоминаю свои юношеские годы, как активно обсуждали статьи. Прошло много лет, а интерес к газете не угас. Холдинг занял свою нишу, нашел своих читателей, слушателей. Благодарю за работу, своевременную и достоверную информацию, — поздравил губернатор Алексей Текслер.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1920" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/781069" frameborder="0"></iframe> Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поздравляет «Комсомолку» с юбилеем.

Поздравила издание глава Челябинска Наталья Котова. Она рассказала, что всегда читала «Комсомольскую правду».

— Продолжаю читать «Комсомолку» и сейчас. Не было дня, чтобы я не обратила внимание на ваше издание. С большим удовольствием поздравляю с юбилеем, желаю изданию долгих лет работы, а всем сотрудникам — счастья, здоровья, семейного благополучия, успехов, — пожелала мэр.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/781072" frameborder="0"></iframe> Глава Челябинска Наталья Котова поздравила «Комсомольскую правду» с юбилеем.

История газеты началась 24 мая 1925 года. В этот день свет увидел первый номер «Комсомольской правды» — сначала молодежного издания, а затем — газеты для всей семьи.

С первых лет «Комсомолка» призывала не только жить полной, интересной, многогранной жизнью, но и приносить пользу стране. И способы как это сделать придумывала неугомонная редакция: Всесоюзное социалистическое соревнование, акция «Готов к труду и обороне», Суперкубок СССР по футболу, строительство Московского метро, целина, БАМ, прокладка газопроводов в Сибири и многое, многое другое!

Не удивительно, что именно «Комсомолку» наградили первым в истории орденом Ленина. И еще четырьмя орденами — Отечественной войны, Октябрьской революции и Трудового Красного Знамени.

В разное время сотрудниками «Комсомольской правды» были Владимир Маяковский, Евгений Евтушенко, Андрей Вознесенский, Аркадий Гайдар, в ней печатали свои произведения Константин Симонов, Александр Фадеев, Александр Солженицын и Михаил Шолохов.

Здесь же работали лучших журналисты России. Среди них — очеркист Инна Руденко, научный обозреватель Ярослав Голованов, Василий Песков — единственный в мире журналист, который на протяжении почти полувека вел одну рубрику — «Окно в природу».

Первую прямую линию президент России Борис Ельцин провел именно в пресс-центре «КП». А свое первое интервью Владимир Путин дал «Комсомолке».

В ХХI веке «Комсомольская правда» это уже не просто газета, хотя бумажная версия до сих пор является очень важной составляющей. «Комсомолку» читают по всей планете. В 48 странах мира выходят местные выпуски на русском языке: не только в бывших советских республиках, но и в Европе, Азии, Америке, Африке и Австралии. Сегодня в холдин входят сайт kp.ru и радио 95.3 FM/

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