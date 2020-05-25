Первый умерший от коронавируса в Кургане: «Врачи боролись до последнего»

Курганскую область коронавирус довольно долго обходил стороной. И расходилась зараза по Зауралью довольно медленно. Однако местные власти отнеслись к угрозе максимально серьезно. Еще в апреле ввели спецпропуска. А на майские праздники даже перекопали дороги, ведущие из других регионов. От чужаков здесь пытались отгородиться.

Это дало положительный результат. По состоянию на 25 мая в Курганской области всего 189 случаев заражения коронавирусом. Хотя в соседних регионах их тысячи.

Сегодня стало известно о первом умершем от коронавируса в Зауралье.

В инфекционном госпитале скончалась пожилая женщина 1944 года рождения. Диагноз «коронавирус» ей поставили в мае. У пенсионерки были тяжелые сопутствующие заболевания. Причиной смерти стало одно из них.

— В инфекционный госпиталь женщина поступила 12 мая. Ее основное соматическое заболевание протекало в крайне тяжелой форме. Пенсионерку пришлось подключить к аппарату искусственной вентиляции легких. Врачи боролись за ее жизнь до последнего. Но, к сожалению, спасти женщину не смогли. Мы выражаем соболезнования семье погибшей, — говорит директор департамента здравоохранения Курганской области Лариса Кокорина.

Известно также, что один из близких родственников пенсионерки тоже заразился коронавирусом. Однако жизни мужчины инфекция не угрожает. У него болезнь проходит в легкой форме.

За последние сутки в Курганской области подтверждены шесть свежих случаев заражения коронавирусом: в самом Кургане, а также в Куртамышском, Сафакулевском и в Шадринском районах. Двое заболевших контактировали с больными, остальные четыре случая — завозные. Инфекцию везут приезжие из Сибири и с Севера.

Поправились и выписаны из больниц 79 человек. Под медицинским наблюдением находятся около четырех тысяч зауральцев.

В Курганской области продолжает действовать режим повышенной готовности и ограничений.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на «Комсомольскую правду» и делитесь новостями в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники. Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен!

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpchel@phkp.ru