«Давно ждали, не можем не отметить»: старшеклассники Челябинска отправились отмечать Последний звонок в парки

Сегодня, 25 мая, для выпускников челябинских школ прозвенел Последний звонок. Из-за коронавируса официальную часть праздника сделали дистанционной. Зато старшеклассники смогли посетить сразу три последних звонка: областной, муниципальный и, наконец, в своей школе.

После двух месяцев дистанционного обучения и самоизоляции молодежь вышла на прогулку. На радость всем горожанам накануне губернатор Челябинской области Алексей Текслер разрешил прогулки в парках. Правда, как оказалось, некоторые были не в курсе и вышли на прогулку с угрызениями совести.

— Только не пишите про нас плохо, — засмущалась толпа старшеклассников с праздничными лентами через плечо.

Ответили, что гулять можно, но с соблюдением всех правил. Ребята облегченно вздохнули и с удовольствие попозировали на камеру.

Девочки давно ждали Последнего звонка и не могут не отметитьФото: Инна КУМЕЙКО

Еще одну толпу страшеклассниц мы встретили в сквере на улице Братьев Кашириных. Некоторые вышли на прогулку в масках.

— Не можем не отметить, давно ждали! — рассказали девочки.

Отметим, что подростков в челябинских парках много. Но в обычной одежде не разобрать: выпускник или нет. Поскольку торжества не было, не все купили наряды.

Школьников много: кто их выпускники — без ленты не поймешьФото: Валентина ВАГАНОВА

Купаться в карьерах нельзя. Но школьники помладше спешат освежитьсяФото: Валентина ВАГАНОВА

Некоторые ученики выпускных классов остались дома.

— Моя дочка закончила 9 класс, посмотрела праздник Последнего звонка в Интернете и... села готовить портфолио. Для зачисления в профильный класс требуется свод личных достижений. Времени на подготовку мало, сделать надо много. Решила не терять времени, — рассказала журналист КП-Челябинск Инна Кумейко.

Даже на последний звонок онлайн — с лентойФото: Инна КУМЕЙКО

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