Что ожидает малую розницу после кризиса: восстановление или небытие?

По данным опроса общероссийской организации малого и среднего бизнеса «Опора России», около 64% легальных продуктовых торговых точек по всей стране потеряли свыше половины оборота, а каждый второй ритейлер в непродуктовом секторе простаивает или закрыл бизнес. Об этом сообщает председатель комиссии по малоформатной торговли «Опоры России» Владлен Максимов в материале Forbes.

Статистика по Челябинской области не лучше.

— Объем выручки в нестационарных торговых объектах и малоформатной торговле упал на 50%. По предварительным оценкам — до 50 % предпринимателей или еле-еле выживают, или уже банкроты, — рассказывает региональный координатор Ассоциации малоформатной торговли по Челябинской области Ирина Плещева.

Меры поддержки объявили, но для многих они оказались недоступными. Мало того, что предприниматель должен иметь соответствующий ОКВЭД (классификатор вида экономической деятельности), так еще и отвечать ряду критериев.Это, например, отсутствие задолженностей по налогам и сохранение рабочих мест, чем может похвастаться не более 5% предпринимателей в регионе.

Пока законопослушный бизнес сводит концы с концами, несет дополнительные расходы на соблюдение противоэпидемического режима, рискует нарваться на штрафы и безуспешно ожидает помощи государства, теневой рынок процветает. Как сообщила Ирина Плещева, только в результате однодневного рейда 18 мая выдано 280 предписаний на закрытие точек, торгующих нелегальными сигаретами, алкоголем, одеждой, обувью. Продавцы контрафакта не соблюдают предписания властей и ведут свой бизнес в то время, как легальный ритейл вынужден сворачивать работу или тратить значительные средства на дезинфекцию помещений.

Оборот теневого рынка был велик и до введения ограничительных мер. Показателен пример уже одной только табачной продукции. Как сообщает журнал «Эксперт», в Челябинской области 23,7% рынка сигарет является нелегальными, то есть контрабандой или контрафактом. Согласно исследованию, только в прошлом году потери федерального бюджета из-за торговли нелегальными сигаретами в регионе составили более 1,6 млрд рублей. Для сравнения доля нелегальных сигарет в национальном масштабе — 15,6%, а потери — уже превышают 100 млрд рублей. Стоит ли говорить, что любые мероприятия по борьбе с теневым рынком окупятся?

Сложившаяся ситуация диктует необходимость оказать поддержку малому бизнесу. И челябинские предприниматели подготовили конкретные запросы, в числе которых временное освобождение предприятий, вынужденных простаивать, от уплаты НДС, НДФЛ, ЕНВД, налогов на прибыль и на имущество, налогов по УСН и патентной системе, платы за аренду имущества и земли, а также отсрочить уплату этих налогов на 1 год для всех субъектов малого предпринимательства. Большую помощь могут оказать и меры по очистке рынка от недобросовестных конкурентов, которые уводят покупателей у легального ритейла.

— Восстановление малого и среднего бизнеса по окончании карантинных мероприятий является обязательным условием восстановления спроса на продукцию и услуги крупных компаний. В отличие от крупных предприятий, малый бизнес не имеет возможности обслуживать и реструктурировать свои долги, — формулирует Ирина Плещева позицию предпринимателей. Малый бизнес, в частности небольшие магазины, часто называют основой экономики — именно там люди приобретают все необходимое. Через месяц-другой эта основа может перестать существовать.