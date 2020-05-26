Успеть за 90 дней: в Челябинске снесут незавершенный пристрой к школе

Замороженный пристрой у школы № 151 на Северо-Западе Челябинска — магнит для детей и седые волосы для руководства учебного заведения. Малолетние сталкеры рвались в проемы окон, устраивали мелкие пожары, скакали по кровле. Пришлось зарешечивать проемы, устанавливать видеокамеры, обносить часть школьной территории высоченным бетонным забором. Вид из классных кабинетов, глядящих на бестолково занятый двор, был еще тот. Вечная стройплощадка.

Власти Челябинска назначили демонтаж недостроя на летние каникулы-2020, предприняв максимум для безопасности детей и взрослых. Сносить корпус посреди учебного года было невозможно.

Большой школе — большие проблемы

А как все хорошо начиналось. 20 лет назад задумали власти города благое дело: построить еще один корпус на школьном дворе, связанный с основным зданием теплым переходом. Идея хорошая: северо-западная часть города прирастала высотками микрорайонов. Семьи — молодые, с детьми, значит, нужны места в детских садах и школах. Требуются школе более чем на тысячу учеников дополнительные кабинеты, спортивный зал, библиотека.

Двухэтажный пристрой и теплый переход начала возводить в 1999 году компания «Жилтехстрой». Но в 2004 году стройка прекратилась, и с тех пор остов здания маячит пустыми глазницами оконных проемов. Превратившись в объект повышенной опасности.

— Здание не стоит на балансе школы, но мы занимались его консервацией. Попасть внутрь стороннему человеку невозможно, — поясняет директор школы № 151 Елена Жукович. — Периметр охраняется. Я третий директор, при котором пристрой пребывает в статусе незавершенного. Почему недостроили? Например, из-за нестандартных железобетонных панелей. Из-за нехватки денег. Нынешние власти города в проблему вникли, было решено опасный недострой убрать.

Автогород для будущих водителей

— Пристрой решено снести. Администрация города разбирается с недостроями, с застарелыми проблемами, — говорит замглавы города по строительству Владимир Шамне. — В планах — за летние каникулы убрать недострой. Школа благоустроит освободившееся пространство до 1 сентября.

Всего в Челябинске тяжелым наследием около 30 объектов-недостроев. Это не только школы, но и незавершенные ТРК, офисные центры. Шамне пояснил, что ситуация по каждому объекту разная.

— Индивидуально разбираемся с каждым случаем. Но тренд такой: если после тщательного технического обследования определяется, что объект можно достроить, — достраиваем. Если нет — решаем, когда будет снос. Город будет приобретателем земли, — сказалШамне.

Что будет на площадке?

— Мы долго думали над тем, как можно использовать освободившуюся территорию. Стадион нам не нужен: у нас отличный спорткомплекс. Садик не построить — места маловато. Решили устроить автогородок для изучения ребятами правил дорожного движения. Во-первых, знание ПДД — элемент личной безопасности. Во-вторых, каждый школьник чуть не с первого класса мечтает водить машину. Пусть постигают азы грамотного поведения за рулем, — сообщила директор школы.