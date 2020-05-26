2020-05-26T04:27:05+03:00
Общество

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 26 мая 2020 года: власти задумались об исправительных работах для нарушителей режима

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 26 мая 2020 года
Лидия ПЕСКОВА
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В Подмосковье нарушители режима отрабатывают свой штраф.В Подмосковье нарушители режима отрабатывают свой штраф.Фото: Иван МАКЕЕВ
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За минувшие сутки коронавирус в Магнитогорске нашли всего у восьми человек. Однако город все еще занимает второе место по числу зараженных после Челябинска. В областном центре на раннее утро 26 мая уже 651 зараженный, а в Магнитогорске — 574. За ними следует Златоуст — 404 случая.

Гораздо меньше людей заболели в Миассе — их всего 140. Но здесь число зараженных растет слишком быстро. Миасс значительно оторвался от других территорий Челябинской области, где максимум по три десятка больных.

Как и вся область область, Магнитогорск радуется частичной отмене ограничений. При этом местные власти решили не расслабляться и усиливают контроль за режимом.

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Полиция каждый день патрулирует улицы и общественные места, с людьми проводят профилактические беседы. До протоколов тоже доходит. Например, за минувшие жаркие выходные на горожан составили 149 административных донесений. А за весь карантин — 2,5 тысячи. Почти две сотни из всех протоколов — за отсутствие маски.

Напомним, за нарушение режима положен штраф. Для граждан он составляет от 1 до 30 тысяч рублей. Для должностных лиц — от 10 до 50 тысяч. Для предпринимателей — 30-50 тысяч рублей. Для юридических лиц — от 100 до 300 тысяч.

На всякий случай власти Магнитки решили пристальнее присмотреться к опыту других регионов. Например, в Подмосковье нарушителей отправляют на исправительные работы в больницы.

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— Тех, кого привлекли к административной ответственности, направляют на обязательные работы в городские больницы: убирать территорию медицинских учреждений, разгружать медикаменты, лекарства, продукты, — говорят в пресс-службе мэрии.

В Челябинской области такое не практикуют. Глава Магнитки пока пытается достучаться до людей по-хорошему.

— Носите маски. Это нужно не мне. Это каждому нужно, чтобы не заболеть. Вокруг так много примеров, когда человек в магазине, в автобусе или в маршрутке находится без перчаток, без маски. Властям приходится заставлять горожан заботиться о себе, — заявил землякам глава города Сергей Бердников.

Благотворительный фонд «Металлург» продолжает раздавать магнитогорцам продукты. Сделать заявку можно по телефону: 8 (3519) 49-85-40.

Набор положен:

— одиноким пенсионерам старше 65 лет, не имеющим близких и родственников;

— малообеспеченным многодетным семьям, получающим пособие на ребенка;

— семьям, имеющим детей инвалидов;

— матерям-одиночкам, которые получают пособие на детей;

— одиноко проживающим инвалидам 3 группы и семьям инвалидов 3 группы.

Городская горячая линия по коронавирусу работает по телефону 8 (3519) 49-04-74. Звонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 26 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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