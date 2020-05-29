Всё, что нужно знать о прививках: задай вопрос доктору

Правда ли, что переболеть естественным образом лучше, чем делать прививки? Каким вакцинам отдать предпочтение: отечественным или импортным? И что известно о связи между вакцинацией и аутизмом?

На эти и другие вопросы родителей отвечает врач-педиатр ЛДЦ «Прививка» Ирина Николаевна Карцева (стаж работы — 38 лет, направление деятельности — педиатрия, вакцинопрофилактика).

Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» уже более 10 лет заботится о здоровье южноуральцев.

Основным направлением работы медицинского центра на протяжении этого времени была и остается вакцинопрофилактика.

Кроме того, центр оказывает услуги по следующим направлениям: пульмонология, кардиология, акушерство-гинекология, проктология, урология, эндокринология, гастроэнтерология, неврология, педиатрия, терапия, предрейсовые/послерейсовые медицинские осмотры, функциональная диагностика, ультразвуковые исследования, хирургия, косметология.

Центр имеет широкие диагностические возможности, в том числе с использованием ультразвукового оборудования, видео-кольпоскопа, холтера, аппарата ЭКГ, спирографа и т.д., а также лабораторных исследований, помогающих докторам в диагностике заболеваний.

С учетом состояния вашего здоровья и данных о проведенных ранее прививках специалисты ЛДЦ «ПРИВИВКА» подберут индивидуальную программу вакцинации. Используя результаты последних инновационных достижений в области вакцинопрофилактики, иммунизация сегодня становится максимально доступной и эффективной для защиты организма от инфекционных заболеваний.

Лечебно-диагностический центр «ПРИВИВКА» (до 2020 года центр назывался «Центр Прививок»), ООО «Медфармсервис»

г. Челябинск, ул. Степана Разина, 4;

Тел.: (351) 20-20-278;

e-mail:info@mfs74.ru

ЦентрПрививок.рф

privivka74.ru

На правах рекламы.