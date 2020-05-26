Расписание ЕГЭ в Челябинске 2020: когда пройдут экзамены по предметам

Сдавать Единый государственный экзамен в этом году будет не каждый выпускник школы — только те, кто пойдет в вузы. Чиновники опасаются массовых мероприятий из-за коронавируса. Итоговые оценки ребятам ставят по результатам учебы за год. Эти отметки и пойдут в аттестат.

Первые итоги дистанта и работа летних лагерей в Челябинской области, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

— По сути этот экзамен будет не выпускным, а вступительным испытанием в высшую школу, — прокомментировала первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

ПЕРВЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОЙДУТ БЕЗ ШКОЛЬНИКОВ

ЕГЭ 2020 стартуют уже через месяц — 29 июня. В этот день, а еще 30 июня, проведут предварительные пробные испытания. Все они состоятся без школьников. Учителям сейчас нужно проверить, как работает техника, и другие моменты. Это необходимо, чтобы экзамен прошел без накладок и сбоев.

Основной этап сдачи ЕГЭ стартует 3 июля.

Расписание ЕГЭ в Челябинске 2020 будет таким:

— 3 июля — география, литература и информатика;

— 6 и 7 июля — русский язык (самый массовый из всех экзаменов);

— 10 июля — профильная математика;

— 13 июля — история и физика;

— 16 июля — обществознание и химия;

— 20 июля — биология и письменная часть по иностранным языкам;

— 22 и 23 июля — устная часть по иностранным языкам.

Резервные дни запланированы на 24 июля (кроме русского и иностранного языка) и 25 июля (по всем учебным предметам).

Школы области не теряют надежды, что консультации перед ЕГЭ пройдут в очном режиме. Но пока говорить об этом рано. Все будет зависеть от ситуации с коронавирусом.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП

Если кто-то не сможет сдать ЕГЭ в июле по уважительной причине, предусмотрен дополнительный период в августе. При этом сроки экзаменов позволят выпускникам поступать в вузы наравне с теми, кто сдал экзамены в июле.

Расписание дополнительного этапа ЕГЭ в Челябинске 2020:

— 3 августа — география, литература, информатика, биология, история и устная часть по иностранным языкам;

— 5 августа — русский язык;

— 7 августа — обществознание, химия, физика, профильная математика и письменная часть по иностранным языкам;

— 8 августа — резервный день.

Если ребенок не собирался поступать в вуз, а потом передумал, можно также сдать ЕГЭ в резервные дни. Это можно сделать в августе или в первой половине 2021 года (правда, к этому времени может прийти вторая волна эпидемии).

С ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕМ И АНТИСЕПТИКОМ

Продолжительность тестирования останется прежней — в среднем 3,5 часа. Меры предосторожности на ЕГЭ не изменятся. В аудиторию будут пускать по паспорту, без телефонов. Заполнять бланки придется черной гелиевой ручкой. В классах будет работать видеонаблюдение. Так что готовиться нужно по-настоящему. Никаких скидок на коронавирус.

В классах изменится только рассадка учеников (не ближе 1,5 метров друг от друга), появятся антисептики, а при входе у каждого школяра измерят температуру.

— Приемная кампания в вузы пройдет в сжатые сроки. Планируется, что уже 1 сентября все студенты приступят к учебе, — заявила родителям Елена Коузова.

Так же оперативно в поликлиниках области должны пройти медосмотры выпускников.

Юношам, не поступившим этим летом в вузы, дадут отсрочку от армии на год.

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