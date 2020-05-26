Интерсвязь модернизирует абонентские отделы в Челябинской области

Лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» продолжит использовать режим удаленной работы после прекращения действия режима самоизоляции. Руководство приняло решение оставить бо льшую часть персонала исполнять обязанности из дома. А для тех сотрудников, кто вернется в офисы, будут действовать новые, особые правила.

Большинство вопросов по предоставлению услуг компании можно решить дистанционно в режиме онлайн через мобильное приложение «Интерсвязь. Умный город». Люди активно пользуются возможностью удаленной оплаты за интернет и услуги ЖКХ, смотрят телевидение через смартфон, обращаются в поликлинику, не выходя из дома и т.д. Но существуют задачи, для решения которых абоненту необходимо прийти в офис. В связи с этим руководство компании «Интерсвязь» приняло решение вывести часть сотрудников на работу в офисы, чтобы возобновить деятельность абонентских отделов в новом формате, при этом сохранив режим удаленной работы для остальных.

Антисептик и перчатки на входе

Обеспечение безопасности сотрудников и посетителей — первостепенная задача руководителей организаций всех сфер деятельности, поэтому, открывая абонентские отделы, компания внедряет новые правила. Согласно им, в отделении будут находиться не более четырех человек, не считая персонала. Для того, чтобы помочь посетителям определить безопасную дистанцию, сотрудники офиса нанесли на пол разметку синего цвета. Абонентов будут запускать по принципу «один вышел — один зашел». Все, кто попадает в здание, должны воспользоваться диспенсером с антисептиком, который срабатывает, если к нему подвести руки, и взять одноразовые перчатки, которые размещены на стойке у входа. После этого сотрудники компании обязательно замеряют температуру входящих в офис людей бесконтактным термометром.

Дистанция и защитные экраны

На всех рабочих столах и стойке администратора установлены высокие защитные экраны из прозрачного пластика, которые регулярно протираются антисептиком, а документы передаются через специальное отверстие защитного экрана. Для посетителей, которым нужно заполнить или подписать документ, установлен отдельный стол.

Кварцевание помещений

— Несмотря на то, что рабочее время абонентских отделов прежнее: с 9 до 20 часов; два раза в день, с 12:30 до 13:00 и с 16:30 до 17:00 их будут закрывать для кварцевания. Мы делаем все возможное для того, чтобы люди чувствовали себя максимально комфортно и безопасно, получая полный спектр наших услуг в привычном для себя формате в офисах компании. Также необходимо помнить про социальную адаптацию и привычки общения между коллегами. Физическая коммуникация стала ограниченной, поэтому следующим этапом будет проработка программы социализации сотрудников. Надеемся, что нашему примеру последуют и другие предприятия региона, — прокомментировал директор по сервисам компании «Интерсвязь» Антон Примаков.

Измерение температуры

Для тех, кто будет работать в офисе, действуют особые правила. Например, сотрудники будут располагаться на своих рабочих местах только в шахматном порядке, через одно рабочее место друг от друга. Между их столами также установлены защитные экраны. На кухне, которая предназначена для сотрудников Интерсвязи, за одним столом теперь может сидеть только один человек. Коллектив обязан соблюдать дистанцию, а во время передвижения по офису носить маску. Дверные ручки и другие контактные места регулярно протираются антисептическими средствами. Для технических специалистов, которые работают «в поле», регламент безопасной работы остается тем же и в ближайшее время меняться не будет. Инженеры получают необходимые средства индивидуальной защиты и носят специальные пластиковые маски. Они обязаны соблюдать безопасную дистанцию при контактах с людьми и не проходить в жилое помещение, если нет острой необходимости.

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