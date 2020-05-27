Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 27 мая 2020 года: семья погибшего медика претендует на 2,7 млн рублей

По данным оперативного штаба, на раннее утро 27 мая в Магнитогорске подтверждены 605 случаев заражения коронавирусом. Больше трети больных уже поправились. Двенадцать умерли.

Несколько последних дней в Магнитогорске обходится без смертей. Но прирост зараженных каждый день идет мощный. По пораженности коронавирусом город на втором месте после Челябинска. Магнитогорцам, как никому, стоит быть осторожнее и носить маски.

Кстати, Магнитогорск, единственный город в Челябинской области, где защитные маски продают в автоматах для газировки. Местные бизнесмены придумали такой ход еще в апреле и не прогадали. Маски из автомата дороже аптечных рублей на десять, но они всегда под рукой, при входе в крупные супермаркеты города, а потому хорошо раскупаются.

Носить их, правда, хотят не все. В городе уже составлены более 180 протоколов на людей без масок. Каждому нарушителю грозит штраф от одной до 30 тысяч рублей.

Накануне полиция проверяла, соблюдают ли масочный режим в маршрутках. Много претензий было к водителям.

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— Информацию о нарушителях мы направляем самому перевозчику. А он обязан провести с водителями инструктаж, — рассказал начальник городского управления инженерного обеспечения, транспорта и связи Дмитрий Грошев.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

А в минувшую пятницу в городе прошел рейд по трамваям. И пассажиры заходят в салон без масок. Таких людей разрешили выгонять из салона.

— Если пассажир будет вести себя неадекватно и откажется покидать транспорт, водитель имеет право вызвать полицию, — заявил Дмитрий Грошев.

Также власти решили с июня ввести в трамваях бесплатную пересадку в течение одного часа. Теперь услуга доступна любому, кто оплачивает билетик безналом. Кроме того, будут действовать электронные проездные на 10 поездок.

Во вторник медики отчитались о зарплатах врачей, которые лечат коронавирусных пациентов. За апрель врачи скорой в Магнитогорске должны получить по 50 тысяч рублей, средний медперсонал — по 25 тысяч. В ковидных стационарах врачам полагается по 80 тысяч рублей, среднему медперсоналу — по 50 тысяч, младшему — по 25 тысяч.

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В случае заражения медики могут претендовать на страховые выплаты. В случае смерти от коронавируса семья погибшего медработника может получить компенсацию до 2,7 миллиона рублей.

Первый погибший медик на Южном Урале был как раз с юга области и скончался в больнице Магнитогорска. 57-летний доктор заразился коронавирусом, когда брал мазки у больных. Сначала медик лечился дома от обычной простуды (два первых теста на коронавирус выдали отрицательный результат). В больницу медика привезли с двухсторонней пневмонией. Увы, спасти его не удалось.

В Магнитогорске продолжает работу горячая линия по коронавирусу: 8 (3519) 49-04-74. Позвонить сюда можно по будням с 8.30 до 17.30 и по выходным с 9.00 до 18.00.

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 27 мая 2020 года.

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