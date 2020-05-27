Коронавирус в Челябинске, последние новости на 27 мая 2020 года: инфекция в училище штурманов, открытие природных парков и тысячный пациент, победивший ковид

На раннее утро 27 мая количество зараженных коронавирусом в регионе достигло 2356 человек. В самом Челябинске подхвативших инфекцию 674 человека. Город лидирует по этому показателю. За ним следуют Магнитогорск (605 человек), Златоуст (405) и Миасс (155 зараженных).

Эпидемия, кажется, идет на спад. При этом в области еще остались города и районы, где коронавирус не проявил себя до сих пор. Это Карабаш, Локомотивный и Увельский район. Уже в ближайшее время здесь могут открыть детские лагеря. На остальных территориях оздоровление школьников до сих пор под вопросом.

Сегодня, 27 мая, Роспотребнадзор должен объявить о выздоровлении тысячного пациента. Количество выписанных больных уже вплотную подобралось к этой цифре. Число погибших пока не растет — от коронавируса в области умер 31 зараженный.

Накануне военные подтвердили вспышку коронавируса в челябинском училище штурманов. Сначала о ковиде в ЧВВАКУШе (филиал военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина) заявили родители курсантов. А потом вспышку подтвердила пресс-служба Центрального военного округа.

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— Инфицированный доставлен в инфекционный стационар военного медицинского учреждения и получает необходимое лечение. Состояние курсанта удовлетворительное, явные признаки заболевания отсутствуют. Положительный результат еще у 12 военнослужащих. Они лечатся. Признаки заболевания отсутствуют, — заявили военные.

Инфографика: Эдуард Фадюшин.

КП-Челябинск уже писала о том, что базы отдыха и курорты несмотря на запрет втихаря принимают туристов на отдых. Одному из отелей — «Фонград» — даже пришлось отвечать за это в суде. Дело на отель «Фонград» возбудили после рейда по местам отдыха на берегу озера Тургояк в начале апреля. Владельцу бизнеса грозил штраф до 500 тысяч рублей. Но в понедельник, 25 мая, Миасский городской суд прекратил административное дело. Причину этого пресс-служба суда пока не поясняет.

А в этом время Антимонопольная служба возбудила дело по рекламе гостинице, приглашающей южноуральцев на отдых в разгар пандемии. Экспертам не понравилась фраза: «Семь дней с короной и без вируса». Они считают, игривый текст создает ложное впечатление о тяжести коронавируса и фактически обманывает потребителя, ведь никто не может гарантировать постояльцам, что инфекция не проникнет в гостиницу.

В минувшее воскресенье губернатор Алексей Текслер объявил о первом этапе снятия ограничений — в области открыли муниципальные парки и скверы. Со вторника также открыт для туристов национальный природный парк «Зюраткуль». Здесь разрешили прогуливаться небольшими группами по пять человек или одной семьей. В парке также открыто предварительное бронирование домиков с 1 июня.

Первые итоги дистанта и работа летних лагерей в Челябинской области, — замминистра образования Елена Коузова 00:00 00:00

Для однодневных прогулок доступен также национальный парк «Таганай».

— Мы открываем для посещения Центральную тропу и Черную скалу. Регистрацию посетителей будут вести с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм. Места общего пользования с периодичностью раз в 2-4 часа будут обрабатывать дезинфицирующим раствором, — сообщил директор национального парка «Таганай» Алексей Яковлев.

Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 27 мая 2020 года.

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