В Карабаше за счет средств РМК отремонтируют третий детский сад

Карабашский детский сад №1 — уже третье в городе дошкольное образовательное учреждение, которое будет реконструировано на деньги Русской медной компании. Ремонтные работы еще в феврале 2020 года анонсировал президент РМК Всеволод Левин: тогда в Карабаше проходило выездное совещание по развитию моногородов при полномочном представителе президента в УрФО Николае Цуканове. Помимо детсада в планах на 2020-22 годы — плавательный бассейн, жилой квартал и газовая котельная.

РМК начала ремонт третьего по счету детского сада в Карабаше

Детский сад №1 введен в эксплуатацию в 1967 году. В 1990-е в здании располагалась школа искусств, затем сюда вернули дошкольное учреждение. Однако за 53 года корпуса прошли только через косметический ремонт: даже некоторые предметы мебели здесь располагаются с момента постройки. Обветшали стены, крыльцо и асфальтовое покрытие уже крошатся от старости, инженерные коммуникации, электрические сети, обстановку в группах давно пора менять.

Между тем в садике на сегодня — 150 воспитанников от полутора до семи лет плюс тридцать сотрудников. На время ремонта педагогов, других сотрудников и дошколят переведут в другие дошкольные учреждения. Механизм таких рокировок городским управлением образования уже отработан: раньше также поступали перед реконструкцией детсадов №9 и 11.

— Создание комфортных условий жизни для населения малых городов наряду с высокопроизводительными рабочими местами — главное конкурентное преимущество таких муниципальных образований в борьбе за таланты, — объясняет позицию компании директор управления социальной политики РМК Елена Тарасова. — За 15 лет РМК инвестировала в развитие производства градообразующего завода «Карабашмедь» более 22 миллиардов рублей. Сегодня компания вкладывает средства в повышение качества городской среды, чтобы она соответствовала уровню производства и квалификации наших сотрудников.

Детский сад №11 в Карабаше до ремонта

Детский сад №11 в Карабаше после ремонта

По данным пресс-службы РМК, в середине мая в детсаду стартовали предпроектные работы. Сейчас сотрудники подрядной строительной организации оценивают состояние коммуникаций, перекрытий, фундамента, других частей. Для получения технической информации на территории садика идут геодезические работы и геологические изыскания.

— Мы искренне благодарны председателю Совета директоров РМК Игорю Алексеевичу Алтушкину за то, что он принял решение отремонтировать наш детский сад в такое непростое время, — комментирует заведующая МКДОУ «Детский сад №1 города Карабаша» Елена Воробьева. — Все мы видели, как чудесным образом после капитального ремонта от РМК преобразились здания других карабашских детских садов. Мы очень рады, что в обозримом будущем и наши малыши будут посещать такой же красивый и уютный детский сад.

Справка КП

В 2010-2019 годах на социальные и благотворительные проекты в Карабаше Русская медная компания направила около полутора миллиардов рублей. На эти средства реконструированы два детских сада, отремонтирован заводской профилакторий, построен универсальный спортивный комплекс с открытой ареной, выполнено благоустройство территории и отремонтированы дороги. В этом году будет торжественно открыт первый в городе современный торгово-досуговый центр с двумя кинотеатрами. Этими масштабными проектами социальные программы компании не ограничиваются. Они охватывают инициативы по поддержке талантливой молодежи, заботе о старшем поколении и детях, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, культурные и образовательные проекты, поддержку массового взрослого и детского спорта и многое другое. Объем инвестиций холдинга в социальную сферу Карабаша в 2020-22 годах составит, напомним, еще 800 миллионов.