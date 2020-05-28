Коронавирус в Челябинске, последние новости на 28 мая 2020 года: саммиты перенесли, медики показали расчетки с ковидными доплатами

В Челябинской области, по данным на раннее утро 28 мая, зарегистрировано 2438 случаев коронавируса, вылечились от ковида 1057 южноуральцев. Челябинск по-прежнему лидирует по числу заболевших — 695, за ним следуют Магнитогорск — 583 человека, и Златоуст — 412. При этом в регионе еще есть места, куда коронавирус не добрался: это Карабаш, поселок Локомотивный и Увельский район.

За прошедшие сутки от ковида умерло два пациента. Это 73-летняя пациентка из Миасса и 81-летний пенсионер из Брединского района, у него помимо коронавируса была аневризма сердца и хроническая обструктивная болезнь легких.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Какие появились свежие новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области? Пожалуй, главной новостью дня стал перенос саммитов ШОС и БРИКС из-за пандемии. Такое решение принял президент России Владимир Путин. Перенос, в первую очередь, касается встреч глав государств, которые планировались в Челябинске, но в прошлом году были перенесены в Санкт-Петербург. Затронет ли это мероприятия, которые должны были состояться этим летом в Челябинске, пока официально не сообщается, но, вероятно, их тоже перенесут. Новая дата проведения саммитов еще неизвестна.

В соцсетях обсуждают доплаты южноуральских медиков за работу с ковидными больными. Фотографии расчеток появились в группе «Интересный Челябинск» и «Большой Челябинск» во «ВКонтакте». Так, врач-пульмонолог получил за май 80 тысяч рублей. С федеральными выплатами за апрель и май его зарплата составила 178 тысяч 725 рублей. Врач скорой помощи получил дополнительно 50 тысяч, а фельдшер — 25 тысяч. Напомним, региону выделили 216 млн рублей из федерального бюджета для выплаты врачам.

Фото: vk.com/«Интересный Челябинск»

Еще одна важная новость — поликлиники Челябинской области возобновили плановый прием пациентов. Соответствующий приказ подписал министр здравоохранения региона Юрий Семенов. Напомним, оказание многих медуслуг приостанавливали из-за коронавируса. Женские консультации снова принимают женщин для контроля беременности. Также разрешили проведение абортов в дневных стационарах и процедур ЭКО и криопереноса. Возобновилось оказание высокотехнологичной медпомощи по всем профилям. Врачей и пациентов при этом будут тестировать на ковид.

С 1 июня начнется госпитализация детей в Челябинскую областную детскую клиническую больницу, центр медицинской реабилитации «Вдохновение», областной центр восстановительной медицины и реабилитации «Огонек», а с 15 июня — в Челябинский областной центр реабилитации. Перед госпитализацией у детей должны взять анализ на COVID-19.

C первого дня лета заработают врачебно-физкультурные диспансеры. И по предварительной записи можно будет получить помощь дерматолога. Также теперь перед плановой госпитализацией будут тестировать на коронавирус онкобольных пациентов.

В Челябинской области продолжает действовать масочный режим. Но некоторые отказываются его соблюдать. Так, в Челябинске женщина даже ударила полицейского, который попросил ее надеть маску в магазине. За это на нее возбудили уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти».

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Таковы последние новости о коронавирусе в Челябинске и в Челябинской области на раннее утро 28 мая 2020 года.

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