2020-05-28T06:26:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 28 мая 2020 года: уборщики пожаловались на отсутствие доплат за работу в «красной зоне», магазины игнорируют масочный режим

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 28 мая 2020 года
Валентина ВАГАНОВА
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Уборщики возмущены — они также рискуют своим здоровьем, как и врачи.Уборщики возмущены — они также рискуют своим здоровьем, как и врачи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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В Магнитогорске на утро 28 мая зарегистрировано 606 случаев коронавируса: 183 пациента выздоровели, 13 — умерли. Продолжают лечение в стационарах — 224 человека, лечатся дома — 175 человек. В тяжелом состоянии находятся пять магнитогорцев, трое дышат с помощью аппаратов ИВЛ. По зараженности коронавирусом Магнитогорск сейчас находится на втором месте в области после Челябинска.

Инфографика: Эдуард Фадюшин

Инфографика: Эдуард Фадюшин

После ослабления режима самоизоляции в городе ужесточили проверку за магазинами. Особое внимание уделяется тем точкам, где нарушения уже фиксировались. Накануне нарушителей масочного режима поймали в торговых павильонах «Казачьего рынка» и в кулинарии «Бисквит». Если маска у работников есть, но носят они ее не как положено, проверяющие ограничиваются предупреждением. А на следующий день проверяют снова. Если нарушение не устранено — составят протокол.

Также полицейские продолжают проверять, носят ли маски водители, кондукторы и пассажиры общественного транспорта. Как отметили в мэрии, всего с начала пандемии на магнитогорцев составлено более 200 протоколов за отсутствие маски при посещении общественных мест. Помимо этого в городе продолжается операция «Тоннель», следующие массовые проверки водителей ожидаются в пятницу, 29 мая.

Персонал горбольницы №1 выложил в соцсетях «крик души». Уборщики пожаловались на отсутствие доплат за работу с ковидом. Работники возмущены — они также рискуют своим здоровьем, как и врачи.

— [Руководство] объясняет это, тем что: «Вы уборщики, вам не положено». По приказу (добровольно-принудительно) все были переведены в уборщики производственных и служебных помещений. Выполняя работу санитаров, получаем зарплату уборщиков. В период пандемии работаем и контактируем так же с зараженными COVID-19, находясь в «красной зоне» по много часов, и работая на территории госпиталя, — написала одна из сотрудниц в группе «Черное&Белое Магнитогорск» во «ВКонтакте».

Таковы последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 28 мая 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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