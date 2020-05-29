Коронавирус в Челябинске, последние новости на 29 мая 2020 года: двукратный прирост заболевших и снова продление ограничений

Никаких ресторанов, фитнес-клубов и баз отдыха! Надежды южноуральцев на скорейшее открытие досуговых и развлекательных заведений рухнули. По последним данным на раннее утро 29 мая, в Челябинской области зарегистрировано 2586 случаев заражения коронавирусом, вылечилось от болезни 1106 южноуральцев. Челябинск все так же лидирует по количеству зараженных — 715, из них 260 выписались, 8 умерли, следом идут Магнитогорск — 620 человек, и Златоуст с 414 заболевшими.

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Замечен двукратный всплеск заболевших — 148 человек. При этом случаев выздоровления лишь 49. В связи с неутешительной статисткой, губернатор Челябинской области Алексей Текслер продлил режим повышенной готовности до 15 июня. Тем не менее, глава региона допустил возможность снятия некоторых ограничений, но только при снижении распространения инфекции.

Первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт объясняет сильный прирост инфицированных несоблюдением режима самоизоляции на майских праздниках. Все новые случаи заражения это семейные очаги.

А между тем, челябинские пограничники отметили свой праздник, несмотря на угрозу коронавируса. Обещали, что будут соблюдать социальную дистанцию, но мало кто воздержался от дружеских объятий с сослуживцами.

Для борьбы с опасным вирусом челябинским врачам выдали новые защитные костюмы «Каспер+» от некой фирмы ООО «Мир Танца». В мэрии спецодежду расхвалили: якобы она имеет повышенную плотность по сравнению с одноразовым хирургическим халатом, а пресс-секретарь администрации Владимир Сафонов отметил — «очень удобные комбинезоны». Сами медики восторга не разделили, считая костюм подозрительно тонким. Вдобавок, «Каспер+» не обладает сертификатами соответствия, да и компания производитель ранее никогда не занималась пошивом защитного обмундирования и только недавно сменила профиль в связи с пандемией.

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После прохождения пика заболеваемости южноуральцы начнут сдавать тесты на антитела. Уже сейчас в регионе есть более 40 тысяч экспресс-тестов. Они покажут, переболел человек опасной инфекцией или нет. Первыми будут тестировать врачей, работающих с коронавирусными пациентами.

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