2020-05-28T23:16:15+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Магнитогорске, последние новости на 29 мая 2020 года: полиция в магазинах и схему ухода от доплат работникам больниц

Последние новости о коронавирусе в Магнитогорске на раннее утро 29 мая
Юрий МАРИСОВ
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Пока нарушителей масочного режима в магазинах решили не штрафоватьПока нарушителей масочного режима в магазинах решили не штрафовать
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На утро 29 мая в Магнитогорске зарегистрировано 620 случаев заражения COVID-19. Из них 11 смертельных исходов, 253 пациента выписано. На данный момент Магнитогорск занимает второе по количеству зараженных, уступая лишь Челябинску.

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Заболевание в легкой степени протекает у 239 пациентов, средняя — у 167, пятеро находятся в тяжелом состоянии и двое подключены к аппаратам ИВЛ.

Полицией Магнитогорска был проведен рейд по соблюдению масочного режима. Проверяли не только работников, но и посетителей. На первый раз ограничивались предупреждениями.

Хорошие новости есть и для семей с детьми, которые из-за кризиса оказались в сложной ситуации из-за коронавируса. Депутаты Законодательного собрания проголосовали за поправку по изменению критерия нуждаемости многодетных. Теперь субсидию смогут получать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума.

Депутаты также расширили список, куда можно тратить областной материнский капитал. А это 100 тыс. рублей. Раньше его можно было направлять только на получение образования детьми, погашение кредита за жилье, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов и оплату медицинских услуг. Теперь эту сумму можно тратить также на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на строительство жилого помещения, возведение дома собственными силами, подключение к газовым сетям, к централизованной системе водоснабжения, устройство бытовых колодцев и скважин. Особенно эти поправки важны для тех, кто живет в сельских районах области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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