В Челябинской области расширили список, на что можно потратить материнский капитал

В Челябинской области депутаты Законодательного собрания приняли несколько поправок, касающихся материальной помощи семьям. Их избавили от бумажной волокиты для получения пособий на ребенка и расширили список, на что можно потратить материнский капитал.

Депутаты поддержали исключение из областного закона «О пособии на ребенка» нормы о необходимости получателям выплаты каждые три года документально представлять сведения о доходах семьи. Органам социальной защиты населения будет предоставлена возможность получения сведений о доходах членов семьи в рамках межведомственного взаимодействия с Федеральной налоговой службой.

По словам председателя комитета по социальной политике Александра Журавлева, в области данная мера поддержки распространяется на 188 тысяч детей из малообеспеченных семей.

Кроме того, депутаты внесли изменения в закон «Об областном единовременном пособии при рождении ребенка». Предлагается избавить заявителя от необходимости подтверждать факт проживания в судебном порядке, если у него отсутствует регистрация по месту жительства (пребывания).

Также на заседании Законодательного Собрания депутаты проголосовали за поправку в областной закон «О ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка и последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет». Речь идет об изменении критерия нуждаемости многодетных. Теперь субсидию смогут получать семьи со среднедушевым доходом, не превышающим двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

Депутаты также расширили список, на что можно потратить областной материнский капитал. А это 100 тыс. рублей. Раньше его можно было направлять только на получение образования детьми, погашение кредита за жилье, приобретение товаров и услуг для детей-инвалидов и оплату медицинских услуг. Теперь эту сумму можно тратить также на погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на строительство жилого помещения, возведение дома собственными силами, подключение к газовым сетям, к централизованной системе водоснабжения, устройство бытовых колодцев и скважин. Особенно эти поправки важны для тех, кто живет в сельских районах области.

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